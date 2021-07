Trabalhadores da Fundação Hospitalar deliberam greve a partir do dia 15 de julho

Os empregados públicos da Fundação Hospitalar de Saúde (FHS), representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa), deliberaram por greve por tempo indeterminado a partir do dia 15 de julho, por conta do não atendimento das reivindicações da categoria. A decisão foi tomada durante assembleia realizada nesta terça-feira, 6, durante a paralisação de 24 horas, iniciada com o ato público realizado na frente da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.

De acordo com o presidente do Sintasa, Augusto Couto, a secretária adjunta da Secretaria de Estado da Saúde, Adriana Menezes, prometeu na reunião do dia 22 de junho que a gestão acataria o pedido de pagamento do tíquete-alimentação de R$ 600,00 a partir de setembro e que nos próximos dias enviaria formalmente este acordo. Contudo, até o momento da assembleia com a categoria não houve o encaminhamento oficial.

“Os trabalhadores da saúde estão cansados de tantas promessas não cumpridas e de não serem tratados com prioridade neste governo, mesmo a categoria da saúde se destacando tanto neste momento de pandemia. Na prática, não existe nenhuma valorização. Só para se ter ideia, em 35 dias, fizemos até esta terça-feira cinco atos públicos e paralisações, mesmo assim não atenderam às nossas reivindicações. A única saída encontrada foi deflagrar esta greve por tempo indeterminado”, afirmou Augusto Couto.

“Se a promessa do tíquete-alimentação de R$ 600,00 foi atendida acredito que os trabalhadores poderão suspender a greve. Agora, é com o Governo do Estado”, esclarece Augusto.

Reivindicações

A categoria luta ainda pela criação da comissão para revisão do Programa de Emprego e Remuneração (PER) e Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV); insalubridade, que seja pago pelo salário base e não pelo salário mínimo; e implementação das 30 horas semanais.

Informações e foto Sintasa