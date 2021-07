VACINA CONTRA COVID-19 EM ARACAJU: VEJA QUEM PODE SER VACINADO HOJE E O QUE FAZER

A vacinação contra a covid-19 com a 1ª dose e a 2ª dose ocorre normalmente em Aracaju.

Nesta terça-feira (06), continua a imunização dos aracajuanos com 36 anos, nascidos entre janeiro e junho de 1985. A quarta-feira (07), será dedicada à vacinação de quem tem 35 anos. E na quinta-feira (08), será feita mais uma repescagem para pessoas acima de 35 anos que por algum motivo não conseguiram se vacinar.

A vacina será aplicada nos drives-thru da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h, e nos pontos fixos: UBS Santa Terezinha (Robalo), Colégio de Ciência Pura e Aplicada – CCPA (Grageru), Centro Educacional Futuro Feliz (Santo Antônio), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio); Universidade Tiradentes – Unit (Farolândia), Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco) e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves), das 8h às 16h.

Terá continuidade, também, a vacinação de grávidas e puérperas, no Auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h; e a aplicação da segunda dose no drive da Sementeira, das 8 às 17h, e nas UBSs Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Manoel de Souza Pereira (Jabotiana), Augusto Franco (Farolândia), Roberto Paixão (17 de Março), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e Marx de Carvalho (Ponto Novo), das 8h às 16h.