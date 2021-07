Vacinação Solidária: Prefeitura continua arrecadando alimentos no drive da Sementeira

Além dos impactos na saúde pública, a pandemia impôs uma série de desafios econômicos, afetando a geração de empregos e a fonte de renda de muitas famílias. Como consequência, houve um expressivo aumento do número de pessoas em vulnerabilidade alimentar.

Para auxiliar a minimizar essa situação, a Prefeitura de Aracaju lançou, em abril, a campanha Vacinação Solidária. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal da Assistência Social, em parceria da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) e da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), arrecada alimentos e distribui para famílias em situação de vulnerabilidade.

A campanha de arrecadação ainda está em andamento e tem ajudado a levar comida para as mesas de muitas famílias aracajuanas. A doação é aberta a toda sociedade, não apenas a quem for vacinado. Podem ser doados mantimentos não perecíveis no drive-thru no Parque da Sementeira, de segunda a domingo, de 8h às 17h.

“Nós fizemos uma primeira campanha durante a primeira onda da pandemia, em 2020. Com o agravamento provocado pela segunda onda, decidimos retomar a campanha, associada à vacinação. Quem for se vacinar ou por algum outro motivo passar pela Sementeira e puder contribuir, vai ser de grande ajuda. Pode ser um quilo, dois quilos, uma cesta básica, toda ajuda é bem-vinda e será direcionada para as pessoas que necessitam”, enfatiza Simone Passos, secretária da Assistência Social.

Até o momento, a Vacinação Solidária arrecadou 12 toneladas de alimentos, que foram organizados em kits, distribuídos para 128 grupos sociais, a exemplo de entidades filantrópicas, instituições de matriz africana, Associação dos Forrozeiros Sergipanos (Asforse), além de atender demandas espontâneas de pessoas que chegam nas unidades da Secretaria da Assistência Social.

A secretária adjunta da Assistência Social, Selma França, destaca que cada quilo de alimento recebido é motivo de muita alegria e gratidão. “É importante reforçar que muitas famílias ainda precisam desses alimentos, a campanha continua ativa. Então quem puder ajudar, mesmo que não vá se vacinar, é só levar sua doação na Sementeira. Avisem também aos conhecidos, convoquem outras pessoas para também colaborar, pois é somando esforços que estamos conseguindo fazer a diferença”, enfatiza.

