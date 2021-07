Vereador  apela para que cobradores de ônibus não sejam demitidos

O vereador Cícero do Santa Maria utilizou o grande expediente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) na manhã desta terça-feira (6), inicialmente para agradecer a todos que participaram do jogo beneficente que o mesmo promoveu, na Arena Nosso Clube, no Bairro Santa Maria. Evento esse que teve o objetivo de arrecadar alimentos para a campanha que vem realizando para ajudar os músicos da comunidade.

“Foi uma grande festa, tomamos todos os cuidados recomendados, jogo empatado, mas o importante é que as famílias desses músicos saíram ganhando, pois em breve receberão essas doações nas suas casas”. Disse o vereador, que aproveitou o espaço para agradecer ítalo Fernandes, proprietário da Arena Nosso clube, local do jogo festivo, que cedeu gratuitamente o horário para a programação.

Dando continuidade ao seu pronunciamento o vereador Cícero falou sobre a situação dos cobradores de ônibus de Aracaju. Segundo ele, devido a pandemia, as empresas decidiram demitir em massa todos os cobradores até então contratados, desempregando assim vários pais de família.

“São vários amigos que me ligam, pedindo pra que eu trouxesse esse assunto aqui na Câmara. Então eu peço aos empresários que não desistam desses trabalhadores, vocês podem estar colocando em risco a extinção de uma categoria que é necessária para a mobilidade urbana, pois sem eles, os motoristas ficarão sobrecarregados, gerando uma lentidão ainda maior no sistema de transporte público de Aracaju”. Finalizou.

Por Carlos Ferreira