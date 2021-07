Vereador Neto Batalha solicita recapeamento da rodovia 464 que liga São Cristóvão a Br-101

Acompanhado do deputado estadual Capitão Samuel, o vereador Neto Batalha (PP) esteve nesta terça-feira, 6, no Departamento Estadual de Infraestrutura (DER) para solicitar a revitalização e o recapeamento da rodovia 464 que liga a cidade de São Cristóvão a BR-101. O presidente do órgão, Anderson das Neves, recebeu o ofício e afirmou que o governo tem intenção de reformar aquela via.

A indicação levada ao presidente do DER foi aprovada na Câmara Municipal de São Cristóvão. No documento, o vereador Neto Batalha pede a intervenção do poder público municipal junto ao órgão estadual. “Apesar de aprovada, resolvi agir por conta própria para tentar agilizar esta importante obra para nosso município”, disse.

Embora esteja nos planos do governo estadual, é essencial que a obra saia do papel o mais rápido possível segundo o parlamentar. “São Cristóvão tem duas portas de entrada. E essa da BR-101 é muito importante para desafogar a rodovia João Bebe Água”, explica.

Segundo Neto, a rodovia 464 – também conhecida como Santa Dulce dos Pobres -, é estreita para o grande fluxo de veículos de grande porte e até mesmo de passeio. “São Cristóvão tem um comércio forte e um turismo que pode melhorar ainda mais. Somos o quarto município mais antigo do Brasil e esse fato precisa ser mais explorado, e pra isso devemos ter uma rodavia acessível para todos”, acrescentou.

