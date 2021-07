Zeca da Silva vai assumir Secretária Executiva do Estado, em lugar de Ademário Alves

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou nesta terça-feira (06) o nome do ex-deputado Zeca da Silva, para secretário executivo da Secretaria Geral do Governo (Segg). O anuncio foi feito ao lado do secretário estadual da pasta, José Carlos Felizola.

Belivaldo recebeu o ex-deputado estadual em seu gabinete e o convidou para assumir esta função “que é tão estratégica para o nosso Governo”. Zeca, que também foi secretário estadual do Desenvolvimento Econômico no governo Marcelo Déda, aceitou e vai assumir o lugar de Ademário Alves, de tantos serviços prestados para o Estado.

– Tenho certeza que Zeca tem a experiência e a capacidade necessária para ajudar o Governo do Estado neste momento a avançar ainda mais nas suas políticas públicas.