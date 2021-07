Zezinho acompanha reformas estruturais na Escola Rural do Povoado Mussuca

Deputado destinou emendas para melhorias da unidade da Rede Estadual que atende crianças e jovens de Laranjeiras. Obras estão a todo vapor.

Atento e atuante na promoção de desenvolvimento para o povo de Laranjeiras, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) retornou ao povoado Mussuca para acompanhar a reforma da Escola Rural. A unidade da Rede Estadual de Ensino recebeu recurso de R$ 104 mil, fruto de emenda parlamentar do deputado Zezinho Sobral para contemplar a reforma.

“A Escola Rural atende crianças e jovens filhos dos moradores da região. Em uma visita anterior, identifiquei que o prédio precisava de muitas melhorias para oferecer mais qualidade no ensino e segurança aos alunos e profissionais. Essa emenda já está fazendo a diferença e vim acompanhar todo o andamento desse trabalho estrutural que mudará a cara da instituição”, destacou Zezinho Sobral.

A reforma da Escola Rural do Povoado Mussuca contempla avanços nas partes elétrica e hidráulica, mudança na estrutura do telhado, reparos do muro, pintura, rebocos internos e externos, melhorias nas salas de aula e laboratório de informática, além dos espaços de convivência. Depois de pronta, a unidade proporcionará mais acessibilidade à comunidade porque, a partir desta obra, ganhará melhorias na rampa e banheiros e salas de aula estarão adaptados para pessoas com deficiência (PCD).

“Uma escola nova e bem cuidada promove a alegria e o estímulo e renova o sentimento de pertencimento de toda a comunidade escolar. A reforma da Mussuca também terá melhorias no monitoramento por câmeras para proteger professores e alunos, deixando os pais mais tranquilos. Quero que todos os alunos de Laranjeiras e os da Mussuca tenham as mesmas condições dos alunos das demais escolas públicas e privadas e, assim, terem um futuro melhor”, reforçou Zezinho Sobral.

Novo nome

O povoado Mussuca é um importante berço de tradição e de representatividade quilombola de Sergipe. Possui manifestações que resgatam origens históricas e a rica cultura, a exemplo do Samba de Pareia, São Gonçalo, Samba de Coco e Reisado.

Para valorizar ainda mais a comunidade e as figuras que fizeram a história da cultura popular sergipana, o deputado Zezinho Sobral promoveu no último de mês de fevereiro uma enquete com os moradores do povoado Mussuca e de Laranjeiras para escolher uma personalidade da comunidade que dará o nome à Escola Rural.

Os moradores escolheram o saudoso Mestre Sales, que liderou por muitos anos o grupo folclórico São Gonçalo. “Com este resultado, fiz uma indicação na Alese, que foi aprovada, para que a Escola Rural do Povoado Mussuca passe a se chamar Escola Estadual Mestre Sales da Mussuca. O próximo passo é a direção da escola preparar a documentação com a mudança do nome para enviar à Secretaria de Estado da Educação. Valorizo as pessoas da nossa terra e que tanto fizeram para fortalecer a nossa cultura geração após geração. Sigo firme trabalhando e atendendo as demandas solicitadas pelos meus conterrâneos”, garantiu Zezinho Sobral.

