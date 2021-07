AMORIM REAFIRMA PRÉ-CANDIDATURA AO SENADO E VALMIR AO GOVERNO

Presidente do PSDB Sergipe, o médico e ex-senador Eduardo Amorim concedeu entrevista, na segunda-feira, 05, ao Itnet Notícias, apresentado pelo jornalista Luiz Carlos Foca na TV Itnet. Ele confirmou sua intenção de disputar o Senado Federal em 2022 e fez um balanço de sua atuação parlamentar e na medicina, para onde retornou após conclusão do mandato.

“Conversei com o partido e decidimos pela pré-candidatura ao Senado. A pandemia nos trouxe algumas lições, a exemplo da fragilidade do nosso sistema de saúde, e estou colocando o meu nome à disposição. Algumas pessoas me questionam por ter apenas uma vaga, mas como venho dizendo, deixe que o povo escolha”, ressaltou.

Questionado se vai começar a percorrer o estado, Eduardo Amorim afirmou que não, pois o momento é de pensar na pandemia. “A eleição é só ano que vem. Tenho conversado sim com quem nos procura, mas não fecharei nenhuma aliança este ano. E quem quiser o nosso apoio terá que se comprometer com alguns projetos que defendemos, como o Hospital do Câncer, o Centro de Diagnóstico por Imagem, a Polícia de Fronteira, entre outros. Não abrirei mão disso”, enfatizou.

Ainda sobre as próximas eleições, o ex-senador ressaltou que uma possível candidatura do ex-prefeito Valmir de Francisquinho ao Governo do Estado seria algo diferente do que está posto no cenário atual. “Com certeza seria uma novidade e uma grande esperança para Sergipe”, ressaltou.

Eduardo Amorim também falou sobre o enfrentamento à pandemia e a importância da vacinação, citando o próprio exemplo. “Fui infectado pela Covid, fiquei internado e a minha sorte foi a vacina, que preparou meu organismo para enfrentar isso. Vacina é coisa de Deus. Quem é contra a vacina com certeza está indo contra a própria vida”, salientou.

