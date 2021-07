Aracaju amplia pontos de vacinação e fará repescagem escalonada nesta quinta e sexta

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, fará repescagem de vacinação contra covid-19 de forma escalonada. O cronograma foi planejado para evitar aglomeração nos pontos de vacinação.

No feriado de Emancipação de Sergipe, dia 8, a repescagem para dose 1 contemplará pessoas entre 35 e 39 anos em nove pontos fixos e dois drive-thrus. Na sexta-feira, dia 9, a repescagem será para pessoas a partir de 40 anos.

Locais

Na quinta, a primeira dose será aplicada nos drive-thrus da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h; e das 8h às 16h, nos pontos fixos: UBS Santa Terezinha (Robalo), Colégio de Ciência Pura e Aplicada – CCPA (Grageru), Centro Educacional Futuro Feliz (Santo Antônio), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio);Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco) e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves), UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Augusto Cesar Leite (Aeroporto) e Celso Daniel (17 de Março).

Gestantes e puérperas a partir dos 18 anos também poderão se vacinar no feriado no Auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h.

Na sexta-feira, a respecagem ocorrerá nos drive-thrus da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h; e das 8h às 16h nos pontos fixos: UBS Santa Terezinha (Robalo), Colégio de Ciência Pura e Aplicada – CCPA (Grageru), Centro Educacional Futuro Feliz (Santo Antônio), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio); Unit; Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco) e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves).

Documentação

Para receber a primeira dose da vacina contra covid-19 é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e cartão de vacina, se tiver.

Entre os comprovantes de residência aceitos, estão: fatura de água, energia, cartão de crédito, internet fixa, telefone, contrato de aluguel, declaração recente de Imposto de Renda, boleto do IPTU ou IPVA, boleto de mensalidade ou declaração da universidade/faculdade, comprovando que a pessoa reside na capital. Também são aceitos comprovantes de residência em nome do cônjuge, mediante apresentação de documento que comprove casamento ou união estável.

Segunda dose

Já para segunda dose, a vacina estará disponível, mediante apresentação obrigatória do cartão de vacinação e comprovante de residência, nas UBSs Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Manoel de Souza Pereira (Jabotiana), Augusto Franco (Farolândia), Roberto Paixão (17 de Março), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Eunice Barbosa (Coqueiral) e Marx de Carvalho (Ponto Novo), das 8h às 16h. A segunda dose pode ser recebida também no drive do parque da Sementeira e não é necessária apresentação de código.

Foto André Moreira