A campanha de imunização contra covid-19, em Aracaju, segue avançando na vacinação dos profissionais da Educação da capital, grupo que inclui professores, gestores e demais trabalhadores que atuam nas unidades de ensino e que está sendo imunizando desde o final do mês de maio.

Até o momento, 1.910 profissionais da Educação de Aracaju já foram vacinados. Ao todo, 3.014 profissionais da área serão imunizados contra covid-19, sendo 1.601 professores, 258 membros da equipe diretiva, 908 terceirizados e 247 pessoas em outras funções.

Janemary dos Santos, agente de limpeza da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Oviêdo Teixeira, no bairro Olaria, confessa ter sentido um alívio muito grande no dia em que recebeu o imunizante.

“O que senti foi inexplicável. A situação que a gente está passando não é fácil, perdendo tantas pessoas queridas por causa de um vírus tão perigoso. Mas a palavra por já ter tomado minha primeira dose da vacina é gratidão. E outra é a esperança de que tudo volte ao antigo normal”, expressa Janemary.

Para se vacinar é preciso fazer o cadastro no VacinAju e, no dia da vacinação, ir ao local de vacina portando documento de identificação com foto, comprovante de residência de Aracaju e o código gerado pelo site.

Leonardo Guimarães, coordenador pedagógico da Emef Professora Maria Thetis Nunes, do bairro América, defende o retorno das aulas presenciais no município e acredita que a vacinação é um importante passo para este momento chegar.

“Como parte de uma instituição educacional, temos o dever de passar as informações à comunidade. É uma obrigação nossa auxiliá-los e mantê-los informados. Se dermos uma volta no bairro, veremos que as crianças estão se aglomerando nas ruas e talvez com eles na escola, conosco passando orientações e todos seguindo os protocolos, seja até melhor para a população”, avalia o coordenador.

Diretora da Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Júlio Prado Vasconcelos, que está localizada no bairro São Conrado, Jéssica Marinho foi vacinada no último domingo por testado positivo para a Covid anteriormente. Ela conta que a unidade escolar também tem informado a comunidade acerca da importância da vacina e incentivado as famílias dos alunos a irem se vacinar.

“Enquanto profissionais estávamos muito ansiosos, tanto que ajudamos o pessoal da limpeza e os cuidadores da escola a fazerem o cadastro. Temos feito, ainda, uma campanha com os pais, postando nos grupos de WhatsApp informações sobre os grupos incluídos na vacinação de Aracaju e imagens, procurando incentivá-los a se vacinar e mostrando a eles que só após uma vacinação ampla da população é que teremos mais segurança”, detalha a diretora.

Secretária da Emei Júlio Prado, Maria das Dores pontua o apoio da escola e a emoção sentida ao ser vacinada. “Tive total apoio por parte da Emei, os colegas me orientaram para o cadastro e tiraram minhas dúvidas. A resposta do VacinAju foi bem rápida e no dia seguinte após me cadastrar o meu código saiu. Foi uma dose de esperança. Só tenho a agradecer e peço que todos tenham a consciência de se vacinar”.

