Belivaldo é homenageado pelo Conselho Estadual de Previdência

A honraria é uma forma de reconhecimento da atuação de personalidades públicas e instituições que colaboram no desenvolvimento da Previdência Pública de Sergipe

O governador Belivaldo Chagas, na tarde desta terça-feira (06), foi homenageado pelo Conselho da Previdência Estadual com um diploma e uma medalha do Mérito Previdenciário, nas Comemorações alusivas aos 15 anos do SergipePrevidência e dos 140 da Previdência Pública Estadual. A honraria é uma forma de reconhecimento da atuação de personalidades públicas e instituições que colaboram no desenvolvimento da Previdência Pública de Sergipe.

“Estou bastante alegre e entusiasmado com essa honraria. Desde que assumimos a gestão, a questão da previdência estadual tem sido um dos nossos desafios. Conseguimos grandes avanços, inclusive com o apoio da Assembleia Legislativa, para garantir a gestão dos benefícios e atendimento aos servidores ativos, aposentados, pensionistas e dependentes previdenciários de ontem, de hoje e de amanhã”, declarou Belivaldo.

Além do governador, também foram homenageados o secretário de Estado Geral de Governo, José Carlos Felizola, o secretário de Estado da Fazenda, Marco Antônio Queiroz, e o secretário de Estado da Administração, George Trindade.

Reconhecimento

Para o diretor-presidente do Instituto, José Roberto Lima Andrade, a homenagem é um reconhecimento ao trabalho da equipe do governo nos resultados alcançados nos últimos anos. “O SergipePrevidência não é uma parte isolada do governo. Então, a premiação para o secretário da Administração, o secretário de Fazenda e o secretário Geral de Governo é um reconhecimento deste esforço conjunto, daquilo que normalmente se chama de núcleo econômico do governo, que tem conseguido tornar a previdência de Sergipe muito mais sustentável do que no passado. Hoje temos um déficit muito menor, por exemplo. A gente tem um impacto atuarial, com déficit reduzido, que significa que no futuro, a previdência terá melhores condições de sustentabilidade do hoje”, explicou.

O presidente do Conselho Estadual de Previdência Estadual, George Trindade, frisou que a medalha e o diploma têm como objetivo deixar registrada a importância que essas personalidades tiveram para o SergipePrevidência. “É mais do que justo poder homenagear todas essas pessoas que contribuíram direta ou indiretamente, ao longo desses 15 anos, para consolidação do trabalho e ações do SergipePrevidência, para que tivéssemos esse avanço na previdência estadual ”, disse.

George analisou, ainda, o progresso e relevância da previdência estadual. “Os últimos 15 anos foram extremamente relevantes para o equilíbrio da instituição, o seu aprimoramento no ponto de vista de avanços tecnológicos e da concessão de benefícios. E, sem dúvida nenhuma, isso dá segurança aos servidores públicos do Estado, que têm a certeza que terão um futuro garantido com uma previdência sólida que, a cada dia mais, busca se consolidar no sistema previdenciário nacional”, comentou.

Quando fundado, o SergipePrevidência atendia mais de 11 mil pessoas. De lá para cá, esse número cresceu. Hoje, são mais de 34 mil beneficiários, cujas rendas são garantidas pelo Governo do Estado, por meio do SergipePrevidência.

História da Previdência Estadual

Sergipe foi uma das primeiras províncias do Brasil a oferecer serviços previdenciários, no ano de 1881, por meio da Lei Estadual 1.137, que criou o Montepio dos Funcionários Públicos do Estado de Sergipe. Nacionalmente, a oferta desses serviços remete ao ano de 1884.

O diretor-presidente José Roberto Lima Andrade destacou a importância histórica da instituição. “É uma das mais antigas previdências do Brasil. É importante que a gente entenda que em toda a trajetória, a previdência de Sergipe continuou pagando seus aposentados, por mais que tenhamos enfrentado desafios. Então, esse é um reconhecimento a todos que ajudaram a construir essa história. É um momento importante, de reconhecimento e gratidão a todos aqueles que construíram e constroem essa história da previdência em Sergipe”, concluiu.

Foto Mário Sousa