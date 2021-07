Covid-19: Prefeitura vacinou mais 5.890 aracajuanos nesta terça-feira

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue avançando com a campanha de imunização da população contra a covid-19. Somente nesta terça-feira (06), foram vacinadas 5.890 pessoas, sendo 2.889 pessoas que receberam a primeira dose e 3.001 pessoas que completaram o ciclo vacinal com a segunda dose.

O cronograma passou a contemplar os aracajuanos de 36 anos, nascidos entre janeiro e junho de 1985. Os demais públicos, estabelecidos pela SMS anteriormente, seguem tomando tanto a primeira quanto a segunda dose.

Com essas novas aplicações, a capital atingiu a marca de 43,41% da população aracajuana vacinada contra a doença causada pelo Sars-CoV-2, totalizando, até o momento, 288.656 pessoas vacinadas.

Na quarta-feira, 7, o cronograma de vacinação contempla pessoas de 35 anos. E na quinta-feira, 8, será feita mais uma repescagem para pessoas acima de 35 anos que por algum motivo não conseguiram ser imunizadas.

Locais

A primeira dose do imunizante está sendo aplicado nos drives-thru da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h, além dos pontos fixos: UBS Santa Terezinha (Robalo), Colégio de Ciência Pura e Aplicada – CCPA (Grageru), Centro Educacional Futuro Feliz (Santo Antônio), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio); Universidade Tiradentes – Unit (Farolândia), Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco) e Faculdade Pio Décimo (avenida Tancredo Neves), das 8h às 16h.

Terá continuidade, também, a vacinação de grávidas e puérperas, no Auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h; e a aplicação da segunda dose no drive da Sementeira, das 8h às 17h, e nas UBSs Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Manoel de Souza Pereira (Jabotiana), Augusto Franco (Farolândia), Roberto Paixão (17 de Março), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos) e Marx de Carvalho (Ponto Novo), das 8h às 16h.

Alívio e felicidade

Quem foi ao drive montado no Parque da Sementeira foi o técnico fotovoltaico Fábio Fernando Maximus, de 36 anos, que externou sentimentos de alívio e felicidade após tomar a primeira dose do imunizante. “Muito feliz e aliviado. O sentimento de esperança, porque isso não é sobre eu ou você, é sobre nossos familiares e amigos, porque a vacina nos traz esperança de dias melhores. Sem a vacina, a gente não sabe como vai ficar”, resumiu.

A administradora Caroline Monteiro também esteve no drive da Sementeira. Ela, assim como Fábio, disse estar aliviada. “Meu sentimento é de alívio, de poder ter chegado aqui. Muitas pessoas não conseguiram tomar a vacina e as pessoas que ainda não tomaram, que, no dia para elas virem, não deixem de vir porque é fundamental, salva vidas”, destacou.

No auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, a gestante Sandra Roberta Bispo dos Santos, 43, não se conteve de alegria. “Estou com oito meses de gestação, esperando um menino. Fico feliz porque estou protegendo o meu bebê também. Deu tempo de tomar. Espero que todas as gestantes consigam se proteger e proteger os bebês”, afirma.

No drive-thru do 28º Batalhão de Caçadores, o engenheiro civil Felipe Daniel Santos Meneses, 36, disse que acredita na vacina e está feliz. “Estou aliviado e mais tranquilo. O sentimento é de felicidade”, sintetizou.

Ainda no drive do 28º BC, a auxiliar de escritório Grazielle Avelino, 36, contou que já foi infectada pela covid-19 e que, com a vacina, espera por dias melhores. “Tive a doença e, para mim, é uma sensação de alívio ser imunizada. Com fé em Jesus, essa doença vai sair do mundo”, rogou.

Foto Sérgio Silva