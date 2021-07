CREA-SE APRESENTA AOS VEREADORES RELATÓRIO SOBRE FISCALIZAÇÃO DO  NESTOR PIVA

A convite da Comissão da Saúde da Câmara de Vereadores de Aracaju, o Crea-SE fez uma explanação sobre o trabalho de fiscalização, em andamento, no Hospital Municipal Dr. Nestor Piva. No dia 28 de maio deste ano, um incêndio na unidade causou a morte de quatro pacientes.

No momento, o setor de fiscalização do Conselho acompanha os serviços de recuperação do prédio e aguarda o laudo de perícia que está sendo elaborado pela SSP-SE. “Esse laudo deverá apontar o que causou o incêndio. Com base nessa informação, o Crea poderá identificar se houve falta de manutenção adequada; se tinha profissional devidamente habilitado responsável pelas manutenções ou se o trabalho vinha sendo feito por um leigo”, explica o coordenador de fiscalização do Conselho, Floro Alves Júnior.

Floro também ressaltou que a fiscalização no Nestor Piva ocorreu quatro dias antes do incêndio. “Como parte do nosso plano de ação, no dia 24 de maio iniciamos a fiscalização em todos os hospitais públicos e privados do Estado. Foram visitados 46 unidades hospitalares, ocasião em que solicitamos diversos documentos para verificação. Dias após essa visita ocorreu o incêndio no Nestor Piva”, explica Floro.

O relatório foi apresentado em reunião virtual, conduzida pelo presidente da Comissão de Saúde, vereador Dr. Manoel Marcos (PSD). No encontro, o presidente do Crea-SE, Jorge Roberto Silveira pontuou a importância da colaboração mútua entre o Conselho e o Poder Público. “Como órgão fiscalizador nos colocamos a disposição dos órgãos públicos e instituições, no intercâmbio de informações e ações em defesa da segurança da sociedade”, reforça o presidente.

Também participaram da reunião, a vereadora, Linda Brasil (PSOL); os vereadores, Isac Silveira (PDT) e Eduardo Lima (Republicanos), além dos representantes do Crea-SE, Elaine Santana e João Pinto Fontes.

Por Íris Valéria