Deputado Rodrigo Valadares tem mais duas indicações aprovadas na ALESE

O deputado estadual, Rodrigo Valadares, tem mostrado comprometimento e trabalho à população sergipana. Na última terça-feira, 06, o parlamentar teve mais duas indicações de sua autoria sendo aprovadas, por unanimidade, na Assembleia Legislativa de Sergipe.

A primeira indicação, de nº 281/2021, voltada para o município de Lagarto, o deputado propõe a prefeita Hilda Ribeiro que viabilize a revitalização asfáltica, bem como a limpeza e a iluminação da estrada da barragem do município, objetivando uma maior segurança dos moradores da região e facilitando o tráfego local.

Já a segunda indicação, nº 282/2021, é direcionada ao governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, e atende uma solicitação do Sindicato dos Peritos Oficiais de Sergipe – SINPOSE, buscando a continuação com a tramitação do Projeto de Lei que versa sobre a remuneração da carreira.

“A propositura visa valorizar a carreira de perito Oficial em Sergipe. É o único órgão da Secretaria de Segurança Pública (SSP) que não é contemplado com uma política de valorização salarial”, defendeu o parlamentar.

Segundo o sindicato, o principal pedido da categoria é para que a SSP seja o catalisador do diálogo com o Governo do Estado a respeito da minuta de um projeto elaborado em 2017, com aval da Secretaria de Administração e da Procuradoria-Geral do Estado. Com a aprovação da indicação, Rodrigo Valadares espera que finalmente o governador reveja a presente situação e esses trabalhadores obtenham resultados positivos.

Por Luísa Passos