Eduardo Lima parabeniza profissionais de saúde pelo empenho no avanço da vacinação contra a covid-19

A declaração foi parte do pronunciamento do parlamentar durante o pequeno expediente da sessão virtual da Câmara. O vereador (Republicanos), enalteceu o afinco e a disposição dos profissionais de saúde que não pararam um só momento nesta pandemia. As equipes sempre estiveram atuando na linha de frente, seja em hospitais, laboratórios ou nos pontos de vacinação. “É inegável que o avanço da imunização faz parte de um investimento da gestão municipal, mas sem a atuação das equipes nada disso seria possível. Aracaju já vacinou quase 42,9% da população com a primeira dose, mérito da saúde e seus profissionais”, declarou o parlamentar.

Como forma de incentivar o aumento da cobertura de vacinação no município, Eduardo Lima reuniu-se esta semana com o líder da Igreja Universal em Sergipe, Bispo Jerônimo Alves e o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT), para discutir uma forma de ampliar o número de pontos de vacinação. A ideia é permitir que a prefeitura instale seus pontos de imunização nos templos da Universal, que atualmente são 22 em toda Aracaju. “Sabemos que quando as vacinas chegam, são rapidamente direcionadas para os postos e para o braço do aracajuano pelo fato da Secretaria Municipal de Saúde está sempre a postos, se pudermos ampliar o número de pontos de vacinação teremos mais capilaridade completando com mais agilidade a imunização”, pontuou.

O parlamentar ainda alertou sobre a importância da segunda dose do imunizante para conclusão do esquema vacinal, caso a vacinação seja feita em duas etapas. “Nós vereadores, que estamos nas ruas, também precisamos ajudar nessa divulgação, é um trabalho em conjunto e a Câmara deve colaborar. Somente após a imunização completa da população podemos pensar numa vida normal e no fim dessa pandemia”, concluiu.

Da assessoria