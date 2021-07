EM BRASÍLIA, SÉRGIO REIS BUSCA INVESTIMENTOS PARA OS ASSENTAMENTOS DE SERGIPE

Em Brasília, nesta quarta-feira, 7, o ex-deputado federal e presidente do MDB Sergipe, Sérgio Reis, buscou investimentos para os assentamentos sergipanos através de reunião com o presidente nacional do INCRA, Geraldo Melo Filho, junto com o líder do MDB na Câmara, Isnaldo Bulhões Jr., e com o diretor de Gestão Estratégica do INCRA, Udo Gabriel Vasconcelos.

“Nossa ideia é gerar oportunidades para que os produtores rurais assentados possam produzir mais e ajudar a alavancar o setor no estado de Sergipe, um dos nossos objetivos imediatos, inclusive com a possibilidade de melhorar a produção de alimentos orgânicos”, disse Sérgio Reis.

Assessoria Parlamentar