Emancipação Política de Sergipe: veja o que abre e o que fecha neste dia 8 de julho

Na próxima quinta-feira, dia 8 de julho, será comemorado os 201 anos de Emancipação Político-administrativo de Sergipe e por conta disso, será feriado e altera o funcionamento de serviços. Na sexta-feira (09) o centro comercial de Aracaju funcionará normalmente.

O toque de recolher continua valendo das 22h às 5h de quinta a sábado. Assim, os estabelecimentos devem encerrar as atividades até as 21h.

Veja o que abre e fecha

Supermercados

Os estabelecimentos estão autorizados a funcionar, de acordo com horário definido por cada rede.

Centro de Aracaju

As lojas do Centro de Aracaju estarão fechadas.

Shoppings

Jardins e Riomar (capital) – apenas as praças de alimentação dos estabelecimentos funcionarão, das 12h às 21h.

Shopping Prêmio – as lojas funcionam das 14h às 20h, e a praça de alimentação das 12h às 21h.

Shopping Peixoto (Itabaiana) – o estabelecimento funcionará, mas as lojas satélites estarão fechadas, exceto as Americanas, que abre das 13h às 20h. Já o supermercado funciona das 10h às 20h, e a praça de alimentação das 12h às 21h.

Mercados e feiras livres

Os mercados centrais Virgínia Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco e os mercados setoriais (bairros) funcionarão das 6h às 12h;

As feiras livres dos bairros Santos Dumont (manhã) e Jabotiana (tarde) serão realizadas normalmente.

Agências bancárias

Os bancos não funcionarão neste feriado do dia 8.

Parques, praias e orlas

As atividades esportivas e de lazer no parque Augusto Franco (Sementeira) permanecem suspensas em virtude da vacinação pelo sistema drive-thru;

O Parque Ecológico Poxim, no Inácio Barbosa, estará aberto ao público, das 6h às 18h;

Serviços de embarque e desembarque na Orla Pôr do Sol ocorrerão sem qualquer alteração, das 8h às 17h;

Permitido o acesso às praias do litoral da capital.

Hemose

Não haverá expediente na sede do Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), no bairro Capucho, e também no Posto de Coleta no Shopping RioMar. O atendimento será retomado na sexta-feira, 9, das 7h30 às 17h no Hemose e das 10h às 16h no RioMar.