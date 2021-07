ENERGISA SERGIPE BENEFICIA FAMÍLIAS CARENTES PELO 2º MÊS CONSECUTIVO

300 famílias receberão cestas básicas durante três meses

A Energisa Sergipe realizou a segunda entrega de 300 cestas básicas para famílias carentes dos bairros Santa Maria, 17 de Março e Porto Dantas, em Aracaju. A ação faz parte do movimento Energia do Bem, criado pelo Grupo Energisa para viabilizar diversas ações que ajudem a superar a crise humanitária provocada pela Covid-19. Este é o segundo mês em que as famílias são beneficiadas.

Para a arrecadação das cestas básicas, os colaboradores da concessionária de energia contribuíram com parte dos recursos. Ao todo, serão distribuídas 12 toneladas de alimentos que visam reduzir os efeitos causados pela pandemia em Sergipe. O diferencial dessa iniciativa é a continuidade da doação, que se estende por três meses para as mesmas 300 famílias.

“Ter a certeza de que durante este mês, estas famílias terão o complemento da alimentação básica através desta iniciativa, ajudando a reduzir parte do sofrimento trazido por esta doença, renova as nossas esperanças de um futuro mais humanitário”, afirma o diretor-presidente da Energisa Sergipe, Roberto Carlos Currais.

O mapeamento das famílias beneficiadas foi realizado com o apoio do Instituto Rahamim, por meio de diagnóstico socioeconômico. “Nosso objetivo é o desenvolvimento comunitário de áreas mais vulneráveis e o combate à pobreza, com ações de educação, geração de renda e doação de alimentos e itens básicos para essas famílias que tanto precisam. É muito gratificante contar com o apoio da Energisa em mais uma campanha solidária”, destaca o fundador do instituto, Cristiano Lima Santos.

A catadora de materiais recicláveis, Marcleide Denise de Jesus Silva, é uma das beneficiadas com a doação das cestas básicas. Ela mora no bairro Santa Maria e conta que o gesto voluntário tem ajudado a garantir o alimento diário para a sua família.

“Essa cesta vai ajudar muito porque dependo da reciclagem. A cesta chegou em uma boa hora e só tenho que agradecer muito porque eu não tinha quase nada para comer hoje, só feijão. Com esta doação, vou ter o que colocar na mesa para minha filha de seis anos”, afirma Marcleide.

O Grupo Energisa doará mais de 14 mil cestas nos 11 estados onde atua, totalizando 329 toneladas de alimentos.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas