Estudante de Educação Física lidera ranking do Cross Training no JUBs Praia

Gabriel Ribeiro ganhou destaque no segundo dia de JUBs Praia por conta de seu desempenho nas provas do Cross Training. 50 alunos da Unit brilham no evento.

Os Jogos Universitários Brasileiros – JUBs – Praia 2021 seguem com programação até sábado, 10. Dos 450 atletas universitários de 20 estados, que disputam 10 modalidades de esportes, 50 são acadêmicos da Universidade Tiradentes – Unit.

Dentre eles está o estudante do curso de Educação Física, Gabriel Ribeiro. Atleta de Cross Training em Sergipe, atualmente o jovem está liderando o ranking da modalidade no evento nacional..

Na análise do coordenador do Unit Esportes, professor Walter Thiessen, os acadêmicos da Unit representam Sergipe muito bem em suas modalidades. “Só nesta terça-feira, 06, nossos alunos ganharam no Futevôlei tanto no masculino, quanto no feminino e no Vôlei também levaram uma rodada. Fizemos bonito também no Badminton, no Beach Soccer e no Beach Hand. Sem contar no Cross Training que o Gabriel está no topo do ranking atualmente. Então agora é acompanhar a programação e seguir torcendo por nossos jovens universitários”, convida Thiessen.

Seguindo ainda as recomendações de biossegurança, o JUBs Praia acontece somente mediante teste Covid-19 negativo dos atletas e demais envolvidos (além de apresentação de credencial) e sem a presença de público.

Para torcer, basta acompanhar as competições nas redes sociais da CBDU – Instagram, Facebook e YouTube – com suas transmissões ao vivo de cada partida.

Da assessoria com informações da CBDU