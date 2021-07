FERIADO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERGIPE VAI SER DE TEMPERATURAS MAIS AMENAS

Chuva deve predominar com a chegada da frente fria que veio do Recôncavo baiano

Tem chuva para Sergipe nas próximas 48 horas. A informação vem da Sala Hidrometeorológica do Governo do Estado, que prevê ainda que as temperaturas devem cair em todos os territórios sergipanos. Os índices pluviométricos devem chegar a quase 50 mm nos próximos dias, mas haverá abertura de sol em algumas horas do dia.

O meteorologista da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), Overland Amaral, explica que a frente fria que está em Sergipe vem da Bahia e pode deixar o feriado da Emancipação Política do estado chuvoso. “O escoamento de frente fria, atuando no Recôncavo baiano, deve deslocar a chuva para o Estado de Sergipe até Alagoas nas próximas 48h o que mantém o tempo com chuva durante esse período”, relata.

Quem gosta de temperaturas mais amenas pode comemorar que os termômetros podem bater mínimas de 17° no Alto Sertão e Agreste e deverão oscilar entre 18° a 20° na região do Litoral. As máximas ficarão em torno dos 27°. “Esse é o comportamento do clima para as próximas 48h em todo o Estado de Sergipe, então quem quiser praia no feriado vai ter que enfrentar pequenas aberturas de sol, tempo nublado e chuva”, explica o meteorologista.

Previsão para os próximos dias

Para esta quarta-feira(07) espera-se tempo nublado durante todo o período, com ocorrência de precipitações distribuídas ao longo de todas as mesorregiões sergipanas, com precipitações mais volumosas durante a tarde. Para a quinta-feira, 8, o tempo deve ser predominantemente nublado durante a manhã e à noite, com ocorrência de precipitações leves e distribuídas ao longo de todas as mesorregiões sergipanas, espera-se também tempo limpo durante a tarde na faixa central do Estado. Para a sexta-feira, 9, o tempo deve ficar predominantemente nublado durante a manhã e à noite, com ocorrência de precipitações leves e distribuídas ao longo de todas as mesorregiões sergipanas, espera-se também tempo limpo durante a tarde no centro-sul do Estado.

O fim de semana acompanha a instabilidade da semana. No sábado(10), espera-se tempo predominantemente nublado durante a manhã e à noite, com ocorrência de precipitações leves e distribuídas ao longo de todas as mesorregiões sergipanas, espera-se também tempo limpo durante a tarde no centro-sul do Estado. E para o domingo(11), o tempo deve ficar nublado durante todo o período, com ocorrência de precipitações distribuídas ao longo de todas as mesorregiões sergipanas.

Foto ASN