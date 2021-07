Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, Doenças Raras e Acessibilidade é aprovada no município de Aracaju

Nesta quarta-feira, 7, a Câmara de Vereadores de Aracaju, por unanimidade, aprovou o Projeto de Resolução de autoria do vereador Sargento Byron (Republicanos), que sinaliza positivamente para que seja dado início às tratativas para a criação da “Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, Doenças Raras e Acessibilidade”. A Frente será responsável por promover estudos, audiências e discussões com o intuito de propor medidas que contribuam para garantir os direitos das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e doenças raras da capital sergipana.

Byron comemorou a aprovação da propositura. Segundo o parlamentar, a criação da Associação Suprapartidária irá defender os direitos dessa população, fortalecer o debate sobre as pautas relacionadas à temática, além de contribuir para a fiscalização efetiva das políticas públicas e na solução de problemas crônicos existentes na capital sergipana.

“Fico muito contente com o compromisso desta Casa com essa pauta que tanto carece de atenção. Parabéns, vereadores, pela sensibilidade. Obrigado por avançarmos mais um passo em busca de uma cidade mais inclusiva, digna e respeitosa. Agora, quero avançar os demais passos para que, o quanto antes, possamos instalar essa Frente, que terá como finalidade propor e debater soluções, além de fiscalizar políticas públicas em prol da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade dentro do município”, agradeceu o vereador.

Em outras oportunidades, Byron já havia apresentado a proposta da Frente aos parlamentares aracajuanos, dando, inclusive, exemplos de Frentes de outras capitais que vem desenvolvendo um trabalho assertivo, mudando a realidade e solucionando os problemas relacionados aos temas. “Esse instrumento parlamentar vai provocar as entidades, o poder público, os órgãos fiscalizadores para que as políticas públicas sejam criadas, para que essas pessoas sejam respeitadas e que os seus direitos sejam garantidos, direitos que, por muitas vezes, são mitigados”, reforçou o parlamentar durante a sessão.

Reconhecimento

Os parlamentares aproveitaram a oportunidade para reconhecer o trabalho realizado pelo vereador voltado ao social, através do projeto Estrelas do Mar. “Sinto-me muito feliz com o reconhecimento dos meus queridos colegas. A minha felicidade é ainda maior em saber que a maioria se colocou à disposição para fazer parte da Frente, que chega com o intuito de fazer a diferença”, finalizou Byron.

Por Pábulo Henrique