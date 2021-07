Governo convoca 12 novos gestores aprovados em concurso

Foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira, (07), a nomeação de mais 12 aprovados no Concurso Público nº 01/2018 para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) do quadro permanente de pessoal efetivo do poder executivo.

O concurso foi realizado em 10 de junho de 2018, pela então Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), hoje Secretaria de Estado da Administração (Sead), ofertando inicialmente 19 vagas para gestores. Todos já foram convocados.

Diante a demanda do Governo do Estado, os deputados estaduais aprovaram na sessão do dia 9 de junho, na Assembleia Legislativa de Sergipe, o Projeto de Lei nº 132/2021 de autoria do Poder Executivo, que cria 22 novos cargos da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, alterando o parágrafo único do art. 3° da Lei n° 4.302, de 16 de novembro de 2000.

Com isso, nesta quarta-feira, o Governo nomeia mais 12 gestores das 22 novas vagas que foram criadas, atendendo a cota de pessoas com deficiência e afrodescendentes.

Para conferir a lista dos nomeados, acesse a edição 28.704 do Diário Oficial do Estado de hoje.