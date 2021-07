Hemose não terá atendimento no feriado da Emancipação e retorna na sexta

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) informa que nesta quinta-feira, 8 de julho, feriado da Emancipação Política do Estado não haverá atendimento na sede e no posto no shopping Riomar. A liberação de sangue e demais hemocomponentes para rede hospitalar prossegue em regime de plantão 24 horas.

Na sexta-feira, 8, o serviço retorna o funcionamento na sede do Hemose, no horário normal das 7h30 às 17h, e no posto de Coleta, localizado no shopping Riomar das, 10h às 16h. “Aproveitamos a retomada dos serviços e aguardamos vocês”, convidou a enfermeira da Coleta, Andréa Miranda Oliveira Nascimento.

Para doar, o voluntário precisa estar bem de saúde, ter entre 16 a 69 anos de idade, pesar acima de 50 kg e apresentar documento oficial e original de identidade. Já os menores de idade devem apresentar um termo de consentimento assinado pelos pais ou responsável legal.

Os cidadãos que estão em fase de vacinação contra Covid-19, devem observar os intervalos para doação de sangue. Aqueles que foram imunizados com a vacina Coronavac, deve aguardar 2 dias para doar sangue. E para quem fizer uso das vacinas da Astrazeneca, Pfizer e Janssen, deve aguardar 7 dias para doação.

Mais informações sobre o serviços e agendamentos de doações e campanhas, através dos telefones: 3225-8039, 3259-3174 e 99191-2977.

Fonte e foto assessoria