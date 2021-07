Luciano Bispo anuncia apresentação do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi entrevistado pelo radialista Narcizo Machado, na manhã dessa quarta-feira (7), quando apresentou algumas informações sobre o lançamento do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe (PDES) 2020-2030, que será lançado em uma Sessão Especial Remota, do plenário da Alese, também nesta quarta, a partir das 15 horas.

Luciano disse que a ideia de “presentear” o Estado com um Plano de Desenvolvimento partiu de conversas com os colegas deputados e técnicos do Poder Legislativo. O PDES faz parte das comemorações do Legislativo para os 200 anos do estado e foi construído em parceria com a Fundação Dom Cabral. “Nós consultamos a Fundação Dom Cabral e hoje eu quero parabenizar esta instituição séria pelo relevante estudo que foi feito em nosso Estado”.

O deputado destacou que a Alese é a primeira Assembleia Legislativa do Brasil é a promove um estudo tão aprofundado, ouvindo os pequenos, médios e grandes empresários, como também os industriais, como também a Petrobras. “Esse não é um plano de governo, mas um verdadeiro projeto de Estado, analisando o presente e projetando o futuro. Não se trata de um investimento de Luciano Bispo, mas do Poder Legislativo como um todo”.

Luciano estava acompanhado do coordenador do Plano de Desenvolvimento, Marcelo Barberino de Oliveira, que fiscalizou o trabalho realizado e também participou da entrevista. “Acho que nunca tivemos um diagnóstico tão profundo, com a escuta de mais de 70 atores estratégicos, instituições não governamentais do Estado, com diagnósticos dos mais variados cenários da nossa cadeia produtiva de investimentos”, disse.

Marcelo também destacou que foram ouvidos o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banese e o Banco do Nordeste. “Fizemos um apanhado geral como Sergipe se encontra e de como nós podemos apontar para o futuro. O Plano vai mostrar pontos que não estão sendo explorados e que, com baixo investimento, podem apresentar grande produtividade, além de renda nesse pós-pandemia, com tudo certificado pela Dom Cabral, o que pode ajudar a atrair investidores”.

TV Sergipe

Mais cedo, Luciano Bispo foi entrevistado pela TV Sergipe, quando também aproveitou a oportunidade para convidar a sociedade sergipana para acompanhar a solenidade de apresentação do Plano de Desenvolvimento. A Sessão no plenário da Assembleia terá transmissão pela TV Alese canal 5.2 (tv aberta). O diretor de Comunicação Social da Casa, Irineu Fontes, acompanhou Luciano Bispo nas duas entrevistas.

Foto: Neu Fontes

Por Habacuque Villacorte