MP RECEBE VISITA ALESSANDRO VIEIRA PARA TRATAR DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

O Ministério Público de Sergipe recebeu visita institucional do Senador da República Alessandro Vieira. Ele foi recepcionado pelo Procurador-Geral de Justiça, Manoel Cabral Machado Neto, pelos Promotores de Justiça Etélio de Carvalho Prado Junior (Secretário-Geral), Nilzir Soares Vieira Junior (Chefe de Gabinete), Fábio Viegas Mendonça de Araújo (Diretor da Coordenadoria de Comunicação Social), Alessandra Pedral de Santana Suzart (9ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão Especializada na Saúde) e Raymundo Napoleão Ximenes Neto (Diretor do CAOp Saúde), além do Presidente da Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP), João Rodrigues Neto.

Na reunião, foram discutidas questões acerca da aplicação de recursos públicos no combate à pandemia da Covid-19, sobre as investigações realizadas pelo Senado Federal nos trabalhos da CPI da Pandemia, bem como sobre as reformas que estão em tramitação no Congresso Nacional.

“Esta é a primeira visita que faço à nova gestão do MPSE, numa oportunidade de estreitar o contato com órgão não só para dialogar sobre a gestão de recursos no combate à pandemia e da fiscalização que a CPI da Pandemia vem fazendo, mas também para conhecer mais de perto a opinião do Ministério Público de Sergipe sobre reformas importantes que estão em tramitação no Congresso Nacional. Todos nós temos o mesmo objetivo, que é uma melhor prestação de serviços para os sergipanos e garantir que tenhamos a devida aplicação de recursos públicos”, destacou o Senador.

O PGJ, Manoel Cabral Machado Neto, ressaltou a importância do diálogo e ressaltou o caráter técnico da atuação do Senador. “É uma honra para o MPSE receber o senador Alessandro, que conheci ainda como delegado, depois atuando como superintendente na SSP, desempenhando a função investigativa de forma técnica. No exercício das funções públicas, é muito importante o diálogo permanente com os parlamentares sergipanos, cujos gabinetes estão sempre disponíveis para acolher os reclamos e demandas de Nosso Estado. Muitas propostas legislativas encontram-se em andamento no Congresso Nacional com o objetivo de fragilizar a atuação do Ministério público, em especial no combate à corrupção. Temos certeza de que a atuação do senador Alessandro Vieira buscará se contrapor a tais iniciativas, sempre objetivando o melhor para as sergipanas e sergipanos”.

Ministério Público de Sergipe