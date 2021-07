Neste 7 de julho se comemora o Dia do Chocolate

Dia 7/7 é o Dia Mundial do Chocolate, mas para o McDonald’s esse ingrediente merece uma semana inteira de destaque e promoção de McFlurry para deixar a data ainda mais especial. Seja no clássico Sundae ou nas combinações deliciosas e super criativas da linha McFlurry, todo mundo que adora chocolate encontra no Méqui uma opção para se deliciar.

O sucesso das sobremesas que levam esse queridinho em sua composição é reflexo do cuidado da marca para garantir, além de sabor, o alto padrão de qualidade de seus produtos. A calda de chocolate do Méqui já é um ingrediente icônico das sobremesas. Ela garante uma experiência sensorial completa com sua textura e cremosidade.

E com esse empenho em criar sabores surpreendentes o Méqui segue conquistando o coração dos fãs da marca. As parcerias para criar sabores têm rendido grandes sucessos para a rede, como o McFlurry Ovomaltine Rocks que atualmente é a sobremesa com chocolate mais vendida em todo o país. Para essas criações de peso, parceiros que sejam referência em seu segmento são sempre considerados, bem como a afinidade com a marca McDonald’s e avaliações com os clientes. Todas as sobremesas lançadas no Méqui são avaliadas pelos clientes e lançadas apenas as favoritas.

E já que o chocolate faz tanto sucesso, o Méqui preparou uma lista com dicas para quem quer comemorar o dia com uma opção bem chocolatuda. Além disso, para os que amam muito pagar pouco, a marca vai disponibilizar, no iFood, uma promoção especial de McFlurry Ovomaltine Rocks. De 7 a 9 de julho, das 14h às 18h, será possível garantir essa gostosura por apenas R$ 0,99. Vale lembrar que a oferta tem quantidades limitadas por restaurante. Confira aqui os participantes.

Conheça as sobremesas com chocolate do Méqui:

Sundae de Chocolate: o clássico dos clássicos, esse queridinho é a combinação perfeita do mix de baunilha do Méqui com a divina calda de chocolate da marca e castanhas de caju.

Casquinha em Casa: perfeito para exercitar a criatividade em casa, esse kit permite que você faça em casa sua casquinha recheada do Méqui! São cinco casquinhas, massa de baunilha, cobertura de chocolate e 5 bijus para arrematar. Disponível apenas no Delivery.

McFlurry Oreo com Calda de Chocolate: uma combinação deliciosa de sabores, essa sobremesa leva o delicioso mix de baunilha do Méqui, calda de chocolate, biscoitos de chocolates super crocantes com um recheio especial sabor baunilha.

McFlurry Ovomaltine Rocks: o mais vendido no país é crocante na medida certa e mistura o mix de baunilha do Méqui, calda de chocolate, Ovomaltine em pó e pedaços crocantes de Ovomaltine rocks.

Para acompanhar as atrações do Méqui, acesse www.mcdonalds.com.br.

