Nomeação de Zeca e dilúvio

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

A indicação do ex-deputado Zeca da Silva para secretário executivo da Secretaria Geral do Governo (Segg), já aceita por ele, provocou um dilúvio nas redes sociais e explodiu em comentários entre lideranças políticas em todo o Estado. Uma bomba! O crédito do convite para o cargo, foi bem avaliado por unanimidade e sem admitir dúvidas teria sido do ex-deputado federal André Moura (PSC), a quem politicamente Zeca é ligado.

O portal NE Notícias informou: “Urgente! Belivaldo fecha aliança com André Moura e começa a romper com o PT”. O rompimento seria a exoneração de Silvio Santos (PT) do cargo de secretário geral da vice-governadora Eliane Aquino (PT). Sobre a questão de Silvio, uma outra postagem desmente: “Não é verdade que Silvio Santos tenha sido exonerado por conta disso. Silvio já tinha solicitado de Eliane Aquino a sua exoneração há cerca de 30 dias”.

O convite a Zeca encheu os grupos de opiniões pessoais muito boas para ele. A maioria aprovou a escolha e os comentários superaram em termos de elogios ao trabalho do ex-deputado, como se desse apoio à sua indicação pelo o Governo. Zeca foi vereador por Aracaju e deputado estadual. Exerceu este último mandato ao lado do governador Belivaldo Chagas. São amigos desde esse tempo e o trabalho que vai exercer não oferece sinais de amparo político, mas até de atuar para valer junto à Secretaria Geral do Governo, que tem à frente José Felizola Filho.

Zeca da Silva não vai assumir agora, primeiro precisa se desligar de cargo de conselheiro na Assembleia Legislativa

Dois minutos após a divulgação do convite a Zeca para exercer a função de secretário executivo da Segg, o telefone do deputado federal André Moura não parou de tocar em Brasília, onde ele se encontra. Uma verdadeira loucura. Ontem, no final da tarde, André atendeu a telefonema do colunista já sorrindo muito, e admitiu que “sabia da pergunta sobre a indicação, porque teria sido a razão de ligações anteriores”.

O ex-deputado disse que aplaudia muito o convite de Belivaldo feito a Zeca, admitia que fora uma boa escolha e que o novo secretário executivo seria importante para o Governo pelo seu estilo sério de assumir o cargo: “Zeca é responsável e bom no que faz,” elogiou André. Sobre posição política, André Moura disse que ainda está conversando com o seu grupo, para decidir se será mesmo candidato ao Senado ou a deputado federal. Só depois de uma definição do bloco é que adotará suas posições.

Estratégia petista

O Partido dos Trabalhadores mantém a estratégia de furar o bloqueio da base aliada, para ter o apoio do governador Belivaldo Chagas (PSD) à candidatura de Rogério Carvalho ao Governo.

*** As conversas são frequentes e o PT manterá trabalhando para ter o governador ao seu lado e assegurar o fortalecimento do grupo.

*** A estratégia não consegue força dentro da base aliada, em razão de divergências, que já se tornaram profundas, exatamente com os petistas.

Nega convite

O governador Belivaldo Chagas, em entrevista a Narciso Machado, disse que um intermediário de Lula da Silva ofereceu-lhe a vaga para o Senado.

*** Belivaldo recusou e disse que não será candidato a “absolutamente nada” e que vai concluir o seu mandato.

*** Sobre a indicação de candidato ao Governo, Belivaldo reafirma que não tem pressa e que “se não quiserem esperar podem se reunir e lançar candidatura como quiserem”.

Ulices cresce

O nome do conselheiro Ulices Andrade começa a crescer dentro da base aliada, mesmo que esteja tratando de uma provável candidatura muito discretamente.

*** Alguns deputados falam abertamente que Ulices é o que tem melhores condições, pela sua experiência política.

Jackson é candidato

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) é candidato a deputado federal e está em ação junto a lideranças políticas de Aracaju e de cidades do interior. Não haverá recuo…

*** Jackson, entretanto, está decidido: votará no ex-presidente Lula em razão de sua posição de esquerda e contra Bolsonaro, mas não por causa da PT.

Amorim é candidato

O senador Eduardo Amorim (PSDB) disse na segunda-feira, em entrevista a Luís Carlos Focca, que decidiu disputar, “sem nenhuma dúvida”, o Senado em 2022.

*** Acrescentou que já conversou com o partido que lhe solicitou a candidatura.

*** Diante da exposição de outros nomes que disputarão com ele, Eduardo foi objetivo: “o povo que decida. É simples: o povo que vai decidir”.

Romper com André?

Quanto a um rompimento com o ex-deputado André Moura (PSC), Amorim disse que “depois da eleição cada um seguiu seu caminho. Eu voltei para a minha medicina e estou nos centros cirúrgicos”.

*** Eduardo admitiu que o ex-prefeito Valmir de Francisquinho será candidato a governador, “é uma grande novidade, uma grande esperança para Sergipe. Será algo diferente”.

*** Com a chapa Valmir Governo e Eduardo Senado, ele disse que “com certeza seria algo muito diferente, porque cada eleição teria um viés de novidade”, disse.

Pleito distante

Um experiente analista político disse ontem que a distância do pleito para sucessão estadual é grande e não permite que ninguém se auto declare candidato.

*** Acha que tudo depende de trabalho, potencial, e conjuntura política para escolha e indicação, o que requer tempo e reflexão para chegar ao melhor nome.

*** O presidente regional de um partido político acha que existe muita conversa e pouca decisão sobre sucessão. O governador Belivaldo Chagas é quem bate o martelo final.

Posição de Ricardo

O vereador Ricardo Marques (Cidadania) diz que a Prefeitura de Aracaju respondeu, a um dos “nossos requerimentos”, que a obra do corredor da Hermes Fontes está finalizada.

*** E pergunta: “quê você acha? Você está satisfeito com aquela obra?”

*** Ricardo é um nome que aparece forte para disputar vaga de deputado estadual pelo Cidadania. Faz um trabalho parlamentar diferente.

Nome para Senado

Comentários ainda leves, mas insistentes: “O ex-senador Valadares (PSB) se anima para disputar o Senado na chapa liderada por Rogério Carvalho (PT) ao Governo”.

*** Valadares não fala no assunto, mas aliados seus anunciam que ele é um nome citado nos entendimento que o PT e PSB mantêm para composição nacional.

*** A candidatura de Valadares pode até dar xabu, mas Valadares Filho deve ser o vice ou candidato a deputado federal.

A quem protege?

O senador Rogério Carvalho (PT), perguntou, na CPI da Pandemia, ontem à servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia, indicada pelo líder do Governo Bolsonaro, Ricardo Barros, quem ela estaria protegendo?

*** – Alertei que a pessoa que está sendo protegida, pode ter imunidade mas ela está colocando sua própria cabeça em risco.

Alteração de modelo

Rogério Carvalho denuncia, ainda, que o Governo Bolsonaro alterou o modelo de compras estabelecido pelos governos anteriores.

*** – Antes os contratos eram firmados com o fornecedor ou via OMS, mas agora tudo é fechado com intermediário, que geralmente é uma empresa em paraíso fiscal.

Um bom bate papo

Fábio Paiva Fagundes – Sindicalista denuncia que “bandidos” armam venda dos Correios para empresário ou prepostos de empresário aliado de Bolsonaro.

Poder360 – O PSD é o partido que mais ganhou deputados em trocas na Câmara desde 2002. Filiou 82 políticos com mandato eleitos por outras legendas.

Band jornalismo – Já está valendo o novo aumento da gasolina, do diesel e do gás de cozinha nas refinarias e distribuidoras.

Miranda Sá – Por que o Governo Bolsonaro esnobou as ofertas diretas da Pfizer, mas negociava com intermediários compra desta vacina?

Renato Souza – Leite em pó quase R$ 20. Acabei de tirar a foto no mercado. Isso na periferia de Brasília, imagina no centro. Bem-vindos à Venezuela.

Pedro Ronchi – Vem ai o ministro terrivelmente evangélico para o STF, André Mendonça, que vai ficar 26 anos no cargo fazendo coisas terríveis.

Revista Fórum – Mais de 100 mil pessoas enviaram e-mail a Lira pedindo abertura de impeachment contra Bolsonaro.

Revista Forum – Presidente da Câmara tem afirmado que “não há justificativa” para abrir processo contra o titular do Planalto, mesmo diante de denúncias de inúmeros crimes