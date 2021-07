PESSOAS DE 35 ANOS QUE MORAM EM ARACAJU PODEM VACINAR CONTRA COVID HOJE

As pessoas com 35 anos de idade já estão aptas a tomarem a 1ª dose da vacina contra a Covid-19 nesta quarta-feira (7) em Aracaju.

A vacina é aplicada nos drives-thru do Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h. Ambos com cadastro e código no link.

Também é possível se vacinar nos seguintes pontos fixos, das 8h às 16h: UBS Santa Terezinha (Robalo), Colégio de Ciência Pura e Aplicada – CCPA (Grageru), Centro Educacional Futuro Feliz (Santo Antônio), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio); Universidade Tiradentes – Unit (Farolândia), Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco) e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves).