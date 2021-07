PIMENTEL CELEBRA INCLUSÃO DOS BANCÁRIOS NO PLANO DE IMUNIZAÇÃO CONTRA COVID-19

O Ministério da Saúde anunciou nessa terça-feira, 6, a inclusão dos bancários no Plano Nacional de Imunização (PNI) contra a Covid-19. A notícia foi celebrada pela categoria e pelo deputado estadual Luciano Pimentel, defensor e representante da classe no parlamento sergipano. Desde o início da vacinação no Brasil, o parlamentar tem realizado uma série de pronunciamentos alertando sobre a necessidade de priorizar os profissionais de instituições financeiras no processo de imunização. O deputado também apresentou uma indicação solicitando prioridade para a classe na vacinação.

“Essa foi uma pauta constante do nosso mandato. Em entrevistas e pronunciamentos, me posicionei sobre esse tema e busquei enfatizar a urgência desta questão. Ressaltei que os bancários estavam apavorados por causa do alto índice de proliferação do vírus nas agências e do expressivo número de afastamentos, internamentos e mortes entre os profissionais da categoria contaminados pela Covid-19”, afirmou Luciano Pimentel.

De acordo com o parlamentar, o anúncio é uma vitória da classe e a imunização é a única forma de garantir a segurança dos trabalhadores e da própria sociedade, tendo em vista que as agências bancárias se transformaram em um vetor risco para as milhões de pessoas que precisam ser atendidas por este serviço essencial.

“Devemos ter mente que nem todos os brasileiros são bancarizados e têm acesso aos serviços financeiros por outros meios, a exemplo da internet. Existe uma parcela da população que necessita de auxílio até mesmo para realizar um saque. Neste cenário, para que os bancários possam exercer sua função diariamente é fundamental que eles sejam vacinados. Por isso, celebramos essa conquista da categoria, que também atende a uma reivindicação frequente do nosso mandato”, salientou Luciano Pimentel.

Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou que seguirá a determinação, mas está aguardando a oficialização da inclusão dos bancários, através de Nota Técnica encaminhada pelo Ministério da Saúde, para assegurar a vacinação da categoria.

Assessoria Parlamentar