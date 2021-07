Político com dois sentidos

Por Adiberto de Souza *

Os últimos passos do ex-deputado federal André Moura (PSC) revelavam que ele está com um pé na oposição e o outro no governo. Senão vejamos: dias após ter ido à casa da senadora Maria do Carmo (DEM) tratar sobre uma possível participação dele na chapa oposicionista, o fidalgo se reuniu com o governador Belivaldo Chagas (PSD) para discutir sobre o mesmo assunto. Parece que a conversa com o pessedista foi mais proveitosa, pois André já indicou o fiel escudeiro e ex-deputado estadual Zeca da Silva (PSC) para uma Secretaria estadual. Alguém precisa alertar Moura que, assim como gato com dois sentidos não pega rato, político indeciso não conquista mantado. Foi mais ou menos isso que aconteceu, em 2018, com o pastor Heleno Silva (Republicanos). Após ter mamado nas tetas do governo por um longo tempo, o reverendo da Igreja Universal pulou a cerca pras bandas da oposição, sonhando se eleger senador. Resultado: foi punido pelos eleitores e ficou sem o mel e sem a cabaça. Home vôte!

Na boca dos aliados

O conselheiro Ulices Andrade é mais lembrado na mídia por seus desejos políticos do que por sua atuação no Tribunal de Contas de Sergipe. Mesmo dizendo que, por enquanto, não quer tratar sobre uma possível candidatura ao governo estadual, Ulices é nome presente todos os dias na crônica política. Agora mesmo, circula nas redes um texto enaltecendo Andrade e afirmando que “o sertão precisa ter um governador para cuidar do nosso povo”. Com uma pré-campanha tão robusta feita pelos aliados, o conselheiro não precisa gastar o tempo útil do TCE tratando sobre seu futuro político. Marminino!

Covid mata vereador

Vítima da covid-19, morreu em Aracaju o vereador de Porto da Folha, Hamilton do Mocambo (Pros). Com 43 anos de idade, ele estava internado desde maio passado, tendo evoluído para o óbito nesta terça-feira. O parlamentar era casado e tinha dois filhos. No primeiro mandato, Hamilton foi o candidato mais votado de Porto da Folha, com 972 votos. Descanse em paz!

Bateu em retirada

O petista Sílvio Santos entregou o cargo em comissão que ocupava na vice-governadoria de Sergipe. Diante das especulações de que o moço teria sido exonerado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD), a vice Eliane Aquino (PT) divulgou nota explicando que “o querido companheiro foi quem solicitou a exoneração”. A petista enfatizou, “especialmente para aqueles que torcem por um desgaste entre o Partido dos Trabalhadores e o governador Belivaldo Chagas, que ele nada tem a ver com esta decisão” de Sílvio Santos. Então, tá!

Sem pressa

Os apressados em lançar um candidato à cadeira do governador Belivaldo Chagas (PSD) estão autorizados a escolher o nome e lançar na praça. A orientação é do próprio Belivaldo, que diz não ter pressa em anunciar o escolhido para disputar a sua sucessão. Chagas não pretende tratar com profundidade sobre esse tema antes de outubro. Aliás, se lhe der na telha ele empurra este assunto lá para janeiro de 2022. Belivaldo sabe que em fim de mandato, o governador perde o prestígio até com o garçon, que costuma servi-lo café frio e água quente. Esta é a sina de quase todo governante em vias de virar ex. Danôsse!

Volta aos tribunais

E quem está de volta à labuta jurídica é o ex-conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe, Clóvis Barbosa. Ele acaba de prestar um novo juramento de advogado para receber o número da OAB. “Agora com minha aposentadoria, de cabeça erguida, é chegada a hora de voltar à minha verdadeira paixão e berço de formação, a advocacia, para a qual me dediquei durante 36 anos”, afirmou Clóvis. Ah, bom!

Torcida nos estádios

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) sugeriu ao governo de Sergipe que autorize a reabertura dos estádios de futebol para pessoas com idade acima de 50 anos. Segundo ele, apenas quem já tomou as duas doses da vacina contra a covid-19 poderia acompanhar as partidas de futebol nos estádios. Georgeo se fundamenta no último decreto do governo autorizando a realização de eventos com a presença de até 200 pessoas. Para o deputado, o público poderia ser limitado a 20% da capacidade dos estádios. Aff Maria!

Brisa do mar

Devido as mudanças na representação de limites, o IBGE divulgou a atualização da lista dos municípios brasileiros defrontantes com o mar. Ao todo, os arquivos digitais incluem 279 municípios em frente ao Oceano Atlântico. De Sergipe, aparecem Aracaju, com área territorial de 182,163 quilômetros quadrados, Barra dos Coqueiros (92,268 km²), Brejo Grande (141,464 km²), Estância (647,344 km²), Itaporanga D’Ajuda (739,702 km²), Pacatuba (381,428 km²) e Pirambu (208,681 km²). É um privilégio morar numa cidade banhada pelo mar. Supimpa D+!

“Convite” aceito

E o pastor Heleno Silva (Republicanos) acaba de anunciar que aceitou de bom grado o convite de seu partido para disputar uma cadeira na Câmara Federal, em 2022. Pelo visto, o convite foi feito diante do espelho, pois Heleno vem a ser o presidente de honra do Republicanos. Novidade seria se o reverendo fosse a público dizer que a legenda comandada por ele e pelo pastor Jony Marcos lhe negaria o registro de candidatura. Misericórdia!

Contos e poemas

A escritora, poeta e cordelista Daniela Bento lança, sexta-feira próxima, o livro “O Feminino que Carrego – cotidiano em prosa e verso”. Apoiado pela FUNCAP, através da Lei Aldir Blanc, e editado pela Ganesha Edições e Produções Culturais, o livro de Daniela Bento é uma compilação de contos e poemas abordando os mais diversos sentimentos e vivências de mulheres. Com início marcado para às 20h, a noite de autógrafos virtual será transmitida pelo Instagram da autora: (@daniela.poeta). Prestigie!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Nordeste, em 14 de julho de 1952.

* É editor do Portal Destaquenotícias