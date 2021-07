Samuel alerta sobre a importância de coibir possíveis aumentos acima do autorizado

Com novos aumentos nos preços dos combustíveis (gasolina e diesel) e do gás de cozinha, o deputado estadual Capitão Samuel alertou os consumidores nesta quarta, dia 07, sobre a importância de coibir possíveis aumentos acima do que fora autorizado pela Petrobras, bem como, em relação a pesquisar o melhor preço na hora de abastecer o seu veículo ou comprar seu botijão de gás, pois existem diferenças de preços consideráveis e qualquer economia nos dias atuais, é de grande valia.

O parlamentar ressaltou ainda, “mesmo afastado temporariamente das minhas funções para tratamento de saúde, venho acompanhando o aumento nos preços e fiscalizando possíveis abusos que possam ocorrer”.

Matéria do blog Espaço Militar