Shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam em horário diferenciado no dia 8 de julho

Em virtude do feriado de Emancipação Política de Sergipe, os shoppings Jardins e RioMar Aracaju funcionam em horário especial. Nesta quinta-feira, 8 de julho, os restaurantes e praças de alimentação abrem das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques estarão fechados. Os cinemas operam de acordo com a programação da rede Cinemark.

No Shopping Jardins, a Lojas Americanas funciona das 14h às 20h e o hipermercado GBarbosa, das 8h às 20h. No RioMar Shopping, a Lojas Americanas abre das 13h às 20h; o GBarbosa, das 8h às 18h; e a academia Smart Fit, das 9h às 15h.

Na sexta-feira, 9 de julho, os shoppings voltam a operar normalmente, funcionando de segunda a sábado, das 10h às 21h. Aos domingos, as praças de alimentação e restaurantes abrem das 12h às 21h e demais lojas e quiosques, das 14h às 20h.

As plataformas de compras Shopping Jardins Online e Riomar Aracaju Online seguem operando normalmente, inclusive com delivery de refeições no feriado, 8 de julho.

Atendimento online

Acessando os aplicativos (Android e iOS) ou os sites riomararacajuonline.com.br e shoppingjardinsonline.com.br, o consumidor encontra mais de 14 mil itens de diversos segmentos, como gastronomia, moda, calçados, acessórios, literatura, cuidados pessoais e tecnologia. As ferramentas Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online atendem a todos os bairros de Aracaju e o frete é grátis na primeira compra ou nos pedidos acima de R$ 100.

