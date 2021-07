Católicos em todos os cantos de Sergipe, do Brasil e do mundo se preparam para as celebrações à Nossa Senhora do Carmo. O deputado estadual Talysson de Valmir, PL, aproveita para destacar a programação da paróquia em Itabaiana que tem esta invocação mariana como padroeira, cujo início da programação começa nessa sexta-feira, 09, e prossegue até o dia 18. “Esse ano, mais que nunca, vamos pedir a interseção da Mãe de Jesus para junto ao Pai pedir pelo fim dessa pandemia. Agradecer o dom da vida, pedir pela saúde de todos, pelo conforto de tantas famílias que choram nesse momento e pedir pelo acolhimento e salvação daqueles que partiram”, observa o deputado.

Com o tema “Nossa Senhora do Carmo, Virgem do Escapulário, a mais bela flor do Carmelo”, a programação na paróquia de Itabaiana começa na sexta-feira, 09, à noite, e prossegue por todas as noites até o dia 17, véspera do encerramento. Cada dia um tema e um celebrante diferente. No domingo, o dia festivo começa com uma alvorada às 06h, seguido por ofício à Virgem do Carmo. Às 10h haverá Missa Solene presidida pelo arcebispo Metropolitano Dom João José Costa. O encerramento da festividade será às 16h com uma missa celebrada pelo padre Edivaldo Santana e benção do Santíssimo Sacramento.

“Nossa Senhora do Carmo é um dos títulos dados à mãe de Jesus. Por todos os cantos há paróquias dedicadas à Santa. Nesse momento de celebração à mãe do Salvador, convido a todos a se unir em oração pelo fim da covid. Pela saúde de todos e pelo conforto daqueles que sofrem pela perda de alguém. Um filho não nega o pedido de uma mãe e um pai sempre atende o pedido do filho. Pensemos isso”, diz o parlamentar.

A paróquia de Itabaiana fica localizada no Bairro São Cristóvão, e atualmente é conduzida pelos Padres Edivaldo Santana e Renato Gomes.

Da assessoria