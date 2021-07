Trânsito é alterado devido a serviço de manutenção no Industrial

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) informou que o fluxo de veículos está sendo desviado em um ponto do Bairro Industrial devido a um serviço de manutenção feito pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso).

O desvio é feito no cruzamento da avenida Tancredo Campos com rua Curitiba, no sentido Nossa Senhora do Socorro. Ao invés de continuar o percurso pela Tancredo Campos, o condutor precisa convergir à direita na rua Curitiba, seguir às margens da Orlinha do Bairro Industrial, acessar a rua Mário Mariotti e, assim, retornar à avenida Tancredo Campos.

Agentes da SMTT estão no local para orientar a população. O trânsito só será normalizado neste ponto na próxima terça-feira, 13, data prevista para a conclusão dos trabalhos pela Deso.

Fonte: Ascom/SMTT