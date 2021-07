Banese Card cria Núcleo de Diversidade e Inclusão em Sergipe

DiverSEAC mediará discussões sobre os temas desses dois universos, com o intuito de garantir oportunidades igualitárias para todos os colaboradores da empresa

Agir de maneira cada vez mais positiva diante de assuntos relacionados à diversidade e à inclusão, dando vez, voz, e garantindo oportunidades igualitárias para todos os colaboradores. Foi com este propósito que a Sergipe Administradora de Cartões e Serviços S/A. (SEAC), empresa do Grupo Banese e administradora do Banese Card criou o Núcleo de Diversidade e Inclusão da SEAC – DiverSEAC. A iniciativa foi lançada no mês de junho, quando é comemorado o Orgulho LGBTQIAP+.

Segundo Marcos Ribeiro de Souza Júnior, superintendente Administrativo da empresa e um dos responsáveis pela criação do Núcleo, este será um espaço de mediação de discussões sobre os temas desses dois universos, com o objetivo de provocar uma agenda positiva que contribua para o cotidiano de trabalho, a atuação da SEAC e a sociedade como um todo.

Mesmo antes do lançamento do Núcleo a empresa já desenvolvia práticas inclusivas. Um bom exemplo é o número de mulheres que trabalham e exercem cargos de liderança na empresa. Dos quase 500 colaboradores, 57,1% são mulheres. Em relação às posições de liderança (gerentes, diretores, supervisores, coordenadores e superintendentes), 59,1% são ocupadas por elas.

“Buscamos, em nossas rotinas, proporcionar um ambiente de oportunidades igualitárias e que vão além das exigências legais, sempre contando com a participação de todos. O Núcleo nasce com a perspectiva de maximizar essa construção diária”, esclarece Marcos Ribeiro.

Através do DiverSEAC, temas que abordam diversidade e inclusão, a exemplo das questões de gênero e pluralidade religiosa serão debatidos por meio de fóruns, encontros, workshops, palestras e pesquisas, que contarão com a participação de especialistas convidados. Para Marcos Ribeiro, tratam-se de questões socialmente sensíveis, mas que não podem passar despercebidas.

RESPEITO É PALAVRA DE ORDEM

“Faz parte da cultura da SEAC respeitar as pessoas com seus pensamentos, culturas e valores diferentes entre si, por isso, temos um time cada vez mais diverso e inclusivo. De certa forma, cada vez mais a nossa base de clientes está retratada através dos nossos colaboradores”, destaca o superintendente.

Ele afirma que o DiverSEAC é mais um grande passo dado pela empresa ao longo dos 21 anos de existência, assim como foi a criação da Rede de Adquirência TKS, a expansão dos negócios da SEAC na região Nordeste, e a parceria com a Elo, que transformou o Banese Card em um cartão de crédito internacional.

O superintendente Administrativo da SEAC conta, ainda, que o lançamento de uma iniciativa tão importante no mês do Orgulho LGBTQIAP+ mostra que o Grupo está na direção certa, atento aos movimentos ocorridos na sociedade e empenhado em oferecer bem-estar aos colaboradores.

“Sou grato por ter a oportunidade de liderar uma iniciativa tão importante e desafiadora como a criação do primeiro Núcleo de Diversidade e Inclusão do Banese Card. Isso é possível graças a uma equipe que comprou o desafio e não mediu esforços frente ao trabalho proposto. Esta é a atmosfera da SEAC, que acredita e proporciona autonomia para os colaboradores. Como resultado, temos um time cada vez mais diverso e inclusivo”, afirma Marcos Ribeiro.

Ascom Grupo Banese