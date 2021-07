Belivaldo comemora segundo lugar de Sergipe na redução de mortes pela Covid no País, mas sugere não baixar a guarda

O governador Belivaldo Chagas comemorou, nesta noite de quinta-feira (08) a informação divulgada pelo |Jornal Nacional, de que Sergipe é destaque em todo o País, em razão da queda de mortes pela Covid-19. Os números divulgados hoje pelo JN mostram que o “nosso estado está em segundo lugar do Brasil com a maior redução na média móvel de óbitos com -45%, atrás apenas do Piauí (-68%)”, disse Belivaldo.

– Os dados só vêm a corroborar que o trabalho sério que fizemos funcionou e que estamos no rumo certo, com a queda que também temos observado na ocupação de leitos de UTI e enfermaria. Mas não podemos baixar a guarda, alertou.

Belivaldo diz que “neste momento em que pudemos flexibilizar as medidas restritivas é fundamental que continuemos a seguir os protocolos sanitários, evitando aglomerações e usando máscara principalmente, para que junto com o avanço da vacinação possamos vencer esta doença”.