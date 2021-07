Belivaldo vê no Plano de Desenvolvimento proposto pela Alese um traçar de caminhos para o futuro de Sergipe

O governador Belivaldo Chagas (PSD) disse, na quarta-feira (08), que desde que assumiu o Governo de Sergipe que declara que ninguém governa sozinho. Para garantir que o Estado avance é necessária a colaboração de todos, cada um fazendo a sua parte, mantendo sua independência, mas buscando sempre um bem comum para os sergipanos.

Segundo Belivaldo, “com esse objetivo participei, ao lado de representantes de todos os poderes constituídos, estudiosos, gestores públicos e empresários, na Assembleia Legislativa (Alese), do lançamento oficial do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe (PDES) 2020-2030. O projeto faz parte ainda das comemorações da Alese para os 200 anos do nosso estado e foi construído em parceria com a Fundação Dom Cabral”.

Este estudo faz um diagnóstico atual de Sergipe e, a partir daí, traça caminhos possíveis e sustentáveis para o nosso futuro, através das potencialidades e setores produtivos. É destacável que este não é um plano de Governo, mas de Estado, e assim como o nosso planejamento estratégico (2019-2022), a iniciativa Sergipe 2050 e as nossas ações dentro do Governo, pensa Sergipe com diretrizes para o futuro.

É sempre bom ter esse Norte nas ações, instrumentos e subsídios que as embasem, para que possamos buscar as condições materiais para fazer os projetos avançarem, mesmo diante das dificuldades.

Para Belivaldo, “diante de uma situação tão complicada como a que estamos vivendo, de pandemia, graças justamente a um planejamento sério feito desde o inicio da gestão, conseguimos chegar a este 2021 ainda enfrentando os efeitos da Covid-19, mas melhorando nossa classificação junto à Secretaria do Tesouro Nacional e já com o retorno da capacidade de investimento para o desenvolvimento de Sergipe e uma melhor qualidade de vida para os sergipanos”.