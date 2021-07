Campanha de vacinação contra covid-19 chega a mais 8.082 aracajuanos

Nesta quarta-feira, 7, o cronograma da campanha de vacinação contra covid-19, em Aracaju, alcançou população geral com mais de 35 anos. Durante todo o dia, a ação da Prefeitura, coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), chegou a mais 8.082 aracajuanos, sendo 4.721 pessoas que receberam a primeira dose e 3.361 pessoas que completaram o ciclo vacinal com a segunda dose.

Com os números computados no dia de hoje, a capital sergipana atingiu 44,13% da população geral, e 57% quando se restringe aos maiores de 18 anos, totalizando 293.42 aracajuanos vacinados.

Um desses vacinados de hoje foi a advogada Juliana Toze, que não deixou de incentivar as pessoas a fazerem o mesmo que ela. “Venham se vacinar quando chegar a vez. É para o bem de cada um, mas, principalmente, pela saúde de todos, do coletivo. Estou muito feliz em poder vivenciar esse momento e, agora, é continuar cuidando até sairmos dessa fase difícil”, destaca.

A satisfação em ser imunizada também chegou à turismóloga Fátima do Nascimento, que relatou que chegou a ter insônia por causa da ansiedade. “Hoje, vou dormir mais tranquila, afinal, recebi a vacina e isso é motivo de muita alegria. Estamos aí, há mais de um ano, passando por esse momento desafiador, então, meu desejo é que todos sejam vacinados e fiquem bem”, ressalta.

Esse mesmo entusiasmo partiu do supervisor de operação Edson Caetano. “Sem dúvida é uma dose de esperança e de tranquilidade. Sinto um alívio muito grande e renova minha expectativa por dias melhores. Que a vacina chegue ao braço de todos”, afirma.

Repescagem

No feriado de Emancipação Política de Sergipe, dia 8, a repescagem para dose 1 contemplará pessoas entre 35 e 39 anos em nove pontos fixos e dois drive-thrus. Na sexta-feira, dia 9, a repescagem será para pessoas a partir de 40 anos.

Na quinta, a primeira dose será aplicada nos drive-thrus da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h; e das 8h às 16h, nos pontos fixos: UBS Santa Terezinha (Robalo), Colégio de Ciência Pura e Aplicada – CCPA (Grageru), Centro Educacional Futuro Feliz (Santo Antônio), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio);Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco) e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves), UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Augusto Cesar Leite (Aeroporto) e Celso Daniel (17 de Março).

Gestantes e puérperas a partir dos 18 anos também poderão se vacinar no feriado, no Auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, das 8h às 16h.

Na sexta-feira, a repescagem ocorrerá nos drive-thrus da Sementeira e do 28º Batalhão de Caçadores, das 8h às 17h; e das 8h às 16h nos pontos fixos: UBS Santa Terezinha (Robalo), Colégio de Ciência Pura e Aplicada – CCPA (Grageru), Centro Educacional Futuro Feliz (Santo Antônio), Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (Bugio); Unit; Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco) e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves).

Segunda dose

Já para segunda dose, a vacina estará disponível, mediante apresentação obrigatória do cartão de vacinação e comprovante de residência, nas UBSs Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Manoel de Souza Pereira (Jabotiana), Augusto Franco (Farolândia), Roberto Paixão (17 de Março), Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Eunice Barbosa (Coqueiral) e Marx de Carvalho (Ponto Novo), das 8h às 16h. A segunda dose pode ser recebida também no drive do parque da Sementeira e não é necessária apresentação de código.

Foto: Marcelle Cristinne