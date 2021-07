CONSELHEIROS DO TCE/SE SÃO HOMENAGEADOS COM MEDALHA DE MÉRITO PREVIDENCIÁRIO

A contribuição do Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) para a melhoria da gestão previdenciária em Sergipe motivou a entrega da Medalha de Mérito Previdenciário aos membros do colegiado em solenidade ocorrida nesta quarta-feira, 7, na sala de reuniões da Corte. A honraria foi instituída pelo Conselho Estadual de Previdência Social (Ceps), em meio às comemorações pelos 15 anos de fundação e 140 anos da Previdência Estadual.

“Para nós é uma honra esta homenagem; só temos a agradecer este gesto e dizer que estamos sempre disponíveis para contribuir para uma gestão previdenciária cada vez melhor em Sergipe”, destacou o presidente do TCE, conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, acrescentando que a ocasião lhe remete ao começo da sua trajetória profissional: “Fico ainda mais lisonjeado porque no início da minha vida pública tive a honra de ser secretário de Estado da Administração e cheguei a presidir o Conselho de Previdência”.

Estavam ainda presentes e receberam suas medalhas os conselheiros Carlos Alberto Sobral, Carlos Pinna, Ulices Andrade, Susana Azevedo e Angélica Guimarães, bem como a diretora técnica do TCE, Patrícia Verônica e o procurador do Ministério Público de Contas (MPC), João Augusto Bandeira de Mello, que também foram agraciados. Já o conselheiro Flávio Conceição esteve ausente da cerimônia, mas receberá a medalha numa próxima oportunidade.

“Recebo esta medalha com imensa gratidão por vir de uma instituição importantíssima para o servidor público, de um cunho social inapreciável”, ressaltou o Conselheiro Carlos Alberto Sobral.

Para o diretor-presidente do SergipePrevidência, José Roberto de Lima, não há como falar de previdência sem dar mérito ao TCE. “Muito do que avançou a previdência em Sergipe foi fruto de debates originados nesta Corte e a Medalha foi instituída para homenagear personalidades e instituições que contribuíram e contribuem para o aprimoramento da previdência em Sergipe”, observou.

Já o conselheiro do Conselho Estadual de Previdência Social, Igor Leonardo Moraes Albuquerque, também exaltou o trabalho do TCE na defesa da previdência pública de Sergipe.

“O TCE de Sergipe e todos os seus conselheiros e integrantes do MP de contas não medem esforços em auxiliar, adotar medidas e de certa forma também ajudar a que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário possam, todos juntos, encontrar soluções para a garantia do pagamento em dia dos benefícios previdenciários”, colocou.

Também estiveram presentes na oportunidade o procurador-geral do MP de Contas, Luis Alberto Meneses e o secretário de Estado da Administração, George da Trindade Gois.

Por DICOM/TCE