ITABAIANA SEDIARÁ O PRIMEIRO CAMPEONATO BRASILEIRO DE LUTA OLÍMPICA EM SERGIPE

Itabaiana sediará o primeiro campeonato de luta olímpica realizado no estado de Sergipe. O município de Itabaiana sediará neste sábado (10), o Campeonato Brasileiro U-15 e U-23 de Wrestling. A principal competição nacional das categorias acontece no Centro de Iniciação ao Esporte, a partir das 09h e vai reunir atletas de mais de 20 estados brasileiros, além de promessas da Luta Olímpica nacional em Itabaiana.

Os principais lutadores do país se reúnem no próximo sábado (10) em Itabaiana para participar de dois importantes campeonatos nacionais: os Campeonatos Brasileiros U-15 e U-23 de wrestling nos três estilos presentes nos Jogos Olímpicos: estilo greco-romano, wrestling feminino e estilo livre masculino. O torneio U-15 para atletas de até 15 anos vale vaga para o Pan-americano da categoria previsto para acontecer em outubro no México. Já o torneio sub-23, reúne atletas que se preparam para os Jogos Pan-americanos Júnior em novembro na Colômbia.

Para Roosevelt Santana, secretário de cultura e esporte, é um privilégio receber um evento deste porte no município, “Itabaiana sempre estará aberta para campeonatos desta dimensão. Ser município-sede do primeiro campeonato realizado no estado, sem dúvidas, será uma grande honra” destacou.

O estado de Sergipe é um dos emergentes no cenário do wrestling nacional. Mateus Freire, integrante da seleção nacional de wrestling é um dos frutos do trabalho realizado no estado.

O evento ocorrerá no Centro de Iniciação ao Esporte em Itabaiana no próximo sábado (10/07), das 09 às 15 horas.

Por Leonan Lea