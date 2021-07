Laércio Oliveira diz que pretende disputar o Governo e ativa conversas com lideranças

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) disse, nesta quinta-feira (08), que é candidato a governador nas eleições estaduais de 2022. Está colocando seu nome para avaliação da base aliada e atua junto a lideranças políticas do Estado e prefeitos de cidades do interior, para consolidação da sua candidatura.

Laércio acrescenta que, em caso de não ter o nome escolhido pelo grupo para disputar o Governo, deixa claro que também aceita integrar a chapa majoritária ao Governo em 2022 como candidato ao Senado. O deputado diz que se manterá aliado ao governador Belivaldo Chagas (PSD) até o último momento, buscando a unidade total da base aliada.

O deputado diz, entretanto, que não descarta a possibilidade de buscar a reeleição à Câmara Federal, caso o grupo não indique o seu nome para o Governo ou Senado.

Nos contatos que vem mantendo com lideranças políticas, Laércio tem recebido incentivos para candidatar-se a mandatos majoritário, mas sem deixar de estar com ele caso resolva continuar exercendo seu mandato na Câmara Federal.

Laércio Oliveira passou toda a semana em Brasília, de onde retorna nesta sexta-feira (09). Lá manteve reuniões com ministros do setor produtivos e econômico, inclusive com o ministro do Turismo. Mantém o seu trabalho em defesa do desenvolvimento de Sergipe, além de atuar junto ao setor do comércio, em busca da retomada da economia em seu Estado.

O parlamentar vai manter seus contatos e atuar mais intensamente para anunciar conquista apoio da sociedade para a disputar ao Governo do Estado, entretanto só divulgará isso mais à frente, cumprindo o que pede o governador Belivaldo Chagas, so o anuncio de candidaturas, que serão avaliados na segunda quinzena de setembro, avança pela primeiro quinzena de outubro (Por Diógenes Brayner)