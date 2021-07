Mais 100 milhões de doses será fundamental para avançar na imunização dos brasileiros

O prefeito de Aracaju e presidente da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), se reuniu, na noite desta quarta-feira, 7, com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A reunião, da qual também participaram outros dirigentes da entidade, teve como foco discutir o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e o avanço da vacinação contra a covid-19 no Brasil. Aos governantes, o ministro anunciou a possibilidade da chegada de cem milhões de doses de imunizantes no país, estando previstas 40 milhões para julho e 60 milhões de doses para agosto.

“Recebemos uma excelente notícia. A chegada destas doses será muito importante para que a gente dê continuidade à vacinação, nos municípios brasileiros, imunizando cada vez mais a população das nossas cidades. A vacinação precisa ganhar cada vez mais celeridade para que possamos vencer a pandemia”, destacou Edvaldo.

Outro assunto abordado durante a reunião com Queiroga foi o subfinanciamento da saúde, segundo Edvaldo. O gestor lembrou que a FNP já havia registrado preocupação com o tema, em ofício enviado ao ministro, solicitando repasse de R$ 40 milhões ao Sistema Único de Saúde (SUS), em 2021.

“Solicitamos a destinação de R$ 40 bilhões que estão calculados como necessidade orçamentária para os municípios este ano. Nosso pleito é que possa começar a ser discutido e o Ministério libere para as cidades. Foi uma discussão muito produtiva, muito importante, onde reafirmamos a parceria entre o Ministério da Saúde e a FNP para que a gente possa fazer cada dia mais uma saúde melhor para a população”, reiterou.

Também participaram da reunião os prefeitos de Campinas/SP, Dário Saadi, vice-presidente de Saúde; João Pessoa/PB, Cícero Lucena, 1º secretário Nacional; Maringá/PR, Ulisses Maia, 2º secretário nacional; de Salvador/BA, Bruno Reis, vice-presidente de PPPs e Concessões; e de Osasco/SP, Rogério Lins, vice-presidente de Empreendedorismo, além do secretário-executivo da entidade, Gilberto Perre.

Outras agendas

Nesta quarta, os representantes da diretoria da FNP participaram de outras agendas presenciais em Brasília. Pela manhã, eles se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, para falar sobre assuntos prioritários para os municípios, a exemplo da reforma tributária, transporte público, educação e saúde. Os gestores também estiveram com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, apresentando alternativas para fazer frente às dificuldades de financiamento do transporte público no Brasil.

Foto divulgação