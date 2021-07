POLÍCIA IDENTIFICA TRAFICANTE QUE EXPUNHA DROGAS NAS REDES SOCIAIS

O Departamento de Combate a Narcóticos da Polícia Civil (Denarc) realizou uma ação policial nesta quinta-feira (08) 08. Os investigadores prenderam Antônio de Souza Mendonça, mais conhecido como “Toninho”. Ele era investigado por narcotráfico, associação ao tráfico de drogas e porte irregular de arma de fogo.

Antônio resistiu à chegada dos policiais, foi atingido em confronto, encaminhado para o Hospital, mas não resistiu. Ele escondia drogas em sua casa, no Marcos Freire I, e em uma outra residência no Loteamento São Braz, ambas em Nossa Senhora do Socorro. O investigado já tinha passagem criminal por porte irregular de arma de fogo, em 2017, e por tráfico de drogas e associação ao tráfico em 2018.

A arma apreendida com ele, uma pistola 380, é a mesma que Antônio ostentava em redes sociais. O Denarc vinha investigando o suspeito por seu envolvimento no narcotráfico e também há suspeita do envolvimento dele com a morte de uma criança, no momento em que tentava matar um desafeto. Segundo o Denarc, ele vinha mostrando também drogas em suas redes sociais.

Os policiais civis apreenderam tabletes de substância similar à maconha e porções de substâncias análogas à cocaína e crack. Ainda foram apreendidos uma prensa – usada para produzir drogas para a compra e venda -, a pistola 380, duas balanças e diversos outros insumos para o tráfico de drogas.

O Denarc reforça que várias prisões e apreensões de drogas estão acontecendo nos últimos dias em decorrência de informações feitas pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo absoluto.