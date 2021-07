PREFEITO DO PT FAZ VISITA DE CORTESIA AO EX-SENADOR EDUARDO AMORIM

Na tarde de ontem, 7, o prefeito de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano (PT), fez uma visita de cortesia ao ex-senador Eduardo Amorim (PSDB), na sede do partido em Aracaju. Foi um encontro cordial no qual Weldo fez um resumo dos seis primeiros de gestão, das dificuldades encontradas e dos avanços conquistados em sua gestão.

Eduardo, que já confirmou que é pré-candidato ao Senado, ficou satisfeito com o que ouviu, ressaltando seu carinho pelo povo de Canindé de São Francisco. “É um município que sempre me recebeu muito bem nos quatro anos como deputado e oito anos como senador. Sempre fui grato com o carinho da sua população. Fico feliz em ter boas informações do prefeito”, destacou.

Weldo não escondeu sua admiração pelo trabalho de Eduardo durante seus mandatos em Brasília. “Sempre honrou Sergipe com sua postura ética e decente. Nosso vice-prefeito Pank tem uma gratidão enorme pelo ex-senador, que por seu currículo e histórico ainda tem muito a contribuir com o nosso Estado”, afirmou o prefeito petista.

Weldo convidou Eduardo para fazer uma visita a Canindé, que se comprometeu em agendar sua ida ao município.