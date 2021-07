Presidente da Acese acompanha lançamento de Plano de Desenvolvimento Estadual

Nesta quarta-feira, 7, aconteceu na Assembleia Legislativa, o lançamento do Plano de Desenvolvimento Estadual Sustentável de Sergipe (PDES). Marco Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) esteve presente e assistiu à apresentação do projeto.

O PDES realizou um levantamento com os setores produtivos do Estado. Através de pesquisas e entrevistas com gestores e empresários, foram apontadas as potencialidades dos municípios, visando o desenvolvimento socioeconômico. A iniciativa foi da Assembleia Legislativa em parceria com a Fundação Dom Cabral.

Segundo Marco Pinheiro, o documento apresentado pelo PDES será essencial para a criação de políticas públicas que tragam desenvolvimento econômico. “Ele mostra os gargalos e onde deve-se atuar. Esperamos que todos se debrucem sobre esse documento para encontrar melhores horizontes”, analisou.

O presidente da Acese ressalta a importância desse levantamento para balizar as medidas de recuperação da economia no pós-pandemia. Uma vez que serão necessárias ações estratégicas para auxiliar o setor produtivo que tanto sofreu nos últimos meses e que carece de ajuda para voltar a crescer.

“Os números mostram que cerca de 20% da população economicamente ativa do nosso Estado está desempregada. É um período de dificuldades. Agora, os setores público e privado terão um norte a seguir nessa busca pelo desenvolvimento – orientações de onde podemos melhorar”, finalizou Marco Pinheiro.

Por Daniel Almeida Soares