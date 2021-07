Aracaju retoma aplicação 1ª dose da vacina contra a covid-19 e inclui pessoas de 34 anos

A Prefeitura de Aracaju retomará a aplicação da primeira dose da vacina contra a covid-19, neste fim de semana, e avançará na imunização dos aracajuanos, com a inclusão de todos os cidadãos de 34 anos. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta sexta-feira, 9, através das suas redes sociais. O público poderá ter acesso ao imunizante nos postos itinerantes, instalados no Parque da Sementeira e na sede do 28º Batalhão de Caçadores, ou em um dos nove pontos fixos. A administração municipal também dará prosseguimento à imunização das grávidas e puérperas, sem comorbidades, acima de 18 anos. Até o momento, Aracaju contabiliza 299.542 pessoas imunizadas com a primeira dose, o que corresponde a 45% da população.

“Trago mais uma boa notícia. Neste sábado, domingo e na segunda-feira, estaremos vacinando os aracajuanos de 34 anos. Então, você que está nesta faixa etária, pode se dirigir a um dos pontos de vacinação e receber a primeira dose da vacina. Lembrando que temos dois drives, um no Parque da Sementeira e outro no 28º Batalhão de Caçadores, mas para estes postos, é necessário cadastro no site da Prefeitura. Não deixem de se vacinar. É muito importante para que possamos vencer, o mais rápido possível, o coronavírus. Aproveito para pedir também para as pessoas que já estão no prazo de tomar a segunda dose da Astrazeneca, que não deixem que completar o ciclo de imunização”, destacou o prefeito.

Pelo novo calendário, os aracajuanos de 34 anos poderão se vacinar com a primeira dose neste sábado, 10, domingo, 11, e segunda-feira, dia 12. É necessário apresentar documento de identificação, com foto, e comprovante de residência de Aracaju. Para receber a vacina no drive-thru da Sementeira e no posto itinerante do 28º Batalhão de Caçadores é preciso, também, realizar o cadastro no portal “VacinAju” para emissão do código autorizativo.

O público também poderá optar por um dos nove pontos fixos disponibilizados nesta etapa. São eles: UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão); Igreja Nossa Senhora de Guadalupe (bairro Porto Dantas); UBS Joaldo Barbosa (bairro América); Colégio CCPA (bairro Grageru); Centro Educacional Futuro Feliz (bairro Santo Antônio); Estação Cidadania Radialista Carlos Magno (bairro Bugio); Universidade Tiradentes – UNIT (bairro Farolândia); Centro Educacional Professor José Sebastião dos Santos – CEPJSS (avenida Augusto Franco); e Faculdade Pio X (avenida Tancredo Neves).

Para as grávidas e puérperas, acima de 18 anos, sem comorbidades, o imunizante será disponibilizado exclusivamente no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas (bairro Siqueira Campos), das 8h às 16h. Para receber a vacina, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência de Aracaju, além de um documento que comprove a gestação ou o puerpério.