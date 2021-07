BANESE INFORMA O RETORNO DO CONCURSO PÚBLICO E ANUNCIA NOVAS AS DATAS

Decisão ocorreu após números de infectados e de hospitalizações por Covid-19 apresentarem queda em Sergipe. Rigoroso protocolo sanitário continuará sendo exigido no dia da prova

O Banese divulgou o novo cronograma de atividades do concurso público para provimento de vagas para os cargos de nível médio e superior. A aplicação das provas objetivas e discursiva está prevista para o dia 12 de setembro de 2021. O edital de retomada foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, dia 9 de julho, e também já está disponível na página da banca organizadora do certame, www.cebraspe.org.br/ .

A medida foi adotada após o Banese e o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) avaliarem ser possível prever novas datas para as próximas etapas do concurso, em virtude da melhora no cenário da pandemia de Covid-19 em Sergipe.

O edital que informará a data em que o link de consulta aos locais e horários das provas estará disponível, bem como trará os protocolos sanitários adotados para evitar a infecção pelo novo coronavírus durante a realização das provas será divulgado em 1º de setembro. Já no dia 14/09, às 19h, os candidatos terão acesso aos gabaritos preliminares das provas objetivas e ao padrão preliminar de resposta da prova discursiva. A interposição de recursos em virtude dos gabaritos poderá ser feita nos dias 15 e 16 de setembro.

A divulgação dos gabaritos oficiais definitivos da prova objetiva e do resultado provisório da discursiva está prevista para o dia 05 de outubro. As datas da avaliação biopsicossocial, da avaliação do candidato autodeclarado afrodescendente pela comissão de heteroidentificação, dos demais prazos recursais e do resultado final serão divulgadas em momento oportuno, por meio de editais subsequentes, no Diário Oficial do Estado de Sergipe e no site do Cebraspe.

O CONCURSO

O concurso para o quadro de servidores do Banese disponibiliza 45 vagas, sendo 20 para o cargo de Técnico Bancário III (nível superior) e 25 para o cargo de Técnico Bancário I (nível médio), ambos com jornada de trabalho de 30 horas semanais. Do total de vagas, nove são destinadas para candidatos com deficiência e cinco para afrodescendentes.

As dúvidas dos candidatos do certame devem ser encaminhadas à Central de Atendimento ao Candidato) do Cebraspe pelo endereço eletrônico sac@cebraspe.org.br

Ascom Grupo Banese