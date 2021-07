Blogueiro “Gordinho do Povo” pode disputar uma vaga na na Assembleia em 2022

Um dos mais ativos blogueiros de Sergipe, Lenilson de Oliveira Melo, o “Gordinho do Povo”, está informando que poderá disputar uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa em 2022.

Nesta semana, em conversa com a redação, Gordinho disse estar contente com a repercussão de seu trabalho e o reconhecimento de suas ações nas redes sociais e as informações são de que o blogueiro, hoje sem partido, deve disputar uma das vagas, após ser convidado por alguns partidos para se filiar.

Gordinho conclui dizendo que “os seguidores acreditam e valorizam meu trabalho, hoje eu vivo das redes sociais e não nego pra ninguém, agradeço a Deus e aos milhares de seguidores pelo sucesso”, disse Gordinho do Povo.