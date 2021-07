BNB supera 2,2 milhões de operações com o Crediamigo no primeiro semestre

O Crediamigo Banco do Nordeste, maior programa de microfinança urbana da América do Sul, alcançou mais um recorde em desembolsos ao investir, no primeiro semestre deste ano, R$ 6,44 bilhões, valor equivalente a 2,24 milhões de operações de crédito. Em termos de valores, o incremento é de 30,06% em comparação à performance de igual período do ano passado, quando o BNB desembolsou R$ 4,95 bilhões no programa, correspondentes a 2,03 milhões de operações.

Na posição do último dia 30 de junho, o Crediamigo Banco do Nordeste contava com carteira de R$ 7,57 bilhões para o total de 2,41 milhões de clientes ativos. O programa oferece capital de giro e investimento para micro e pequenos empreendedores, com financiamentos que vão de R$ 100,00 a R$ 21.000,00, e contempla empreendedores individuais ou em grupo que atuam, por exemplo, nos segmentos da indústria, do comércio e dos serviços.

Enquadram-se no segmento da indústria negócios como marcenarias, sapatarias, carpintarias, artesanatos, alfaiatarias, gráficas, padarias e produção de alimentos. Já o segmento de comércio abrange ambulantes, vendedores em geral, mercadinhos, papelarias, armarinhos, bazares, farmácias, armazéns, restaurantes, lanchonetes, feirantes, pequenos lojistas, açougueiros, vendedores de cosméticos.

Nos serviços, segmento que concentra maior número de microempreendedores financiados pelo Crediamigo, entram salões de beleza, oficinas mecânicas, borracharias, dentre outros negócios.

Sergipe

Nos seis primeiros meses de 2021, as contratações do Crediamigo do Banco do Nordeste, no Estado, somaram R$ 246,7 milhões, registrando crescimento de 58,77% em relação ao mesmo período do exercício anterior, quando foram desembolsados R$ 155,4 milhões.

O incremento no número de operações de crédito, em Sergipe, foi de 31,66%, saltando de 78,5 mil, no primeiro semestre de 2020, para 103,3 mil, no mesmo período deste ano.

Fonte e foto BNB