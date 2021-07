CAPITÃO SAMUEL RECEBE APOIO DE LIDERANÇA DO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

O nosso trabalho em prol da sociedade sergipana vem crescendo a cada dia, e arrastando amigos, como o vereador França de Poço Verde, que acredita que a família é a base de tudo.

Essa luta, também vem sendo observada pelo candidato a vice prefeito de Tonho de Dorinha, Adaltton Justino de Poço Verde, que levanta a bandeira, para a nossa candidatura à deputado federal, em prol da família.

Esse apoio vem somar força muito grande na região sul do Estado, para alavancar a minha pré candidatura, já que pretendo galgar um espaço no poder federal. O respeito à família e o reconhecimento de meu trabalho, pois sempre procuro solucionar as demandas dos municípios e com isso, levar melhorias ao nosso povo, são as grandes bandeiras para a conquista no cenário federal.